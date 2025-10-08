به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به طرح تامین مسکن کارکنان شهرداری تهران گفت: طرح «مسکن بهشت» ویژه کارکنان شهرداری تهران از جمله اقداماتی است که برای رسیدگی به کارکنان شهرداری و برطرف کردن اصلی‌ترین دغدغه آنان یعنی نیاز به مسکن طراحی شده است. این طرح مبتنی بر حکم ۱۳۸ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران، سیاست‌های شورای اسلامی شهر و با تدابیر شهردار تهران به مرحله اجرا درآمده و قرارگاه مسکن شهرداری تهران به منظور تداوم و تحقق آن مصوب و تأسیس شده است.

وی ادامه داد: باید اشاره کنم که تا پیش از این، مجال و ساختار قانونی درباره مسکن کارکنان وجود نداشته است؛ اما در این دوره یک قرارگاه مسکن ایجاد شده است تا اقدامات لازم برای تخصیص مسکن به کارکنان شهرداری را عملیاتی کند. علاوه بر این، یکی از اصلی‌ترین موضوعات برای این طرح، ادامه‌دار بودن آن حتی با درنظرگیری تغییرات کلان مدیریتی است؛ این قرارگاه به گونه‌ای است که با تغییر در مدیریت شهری، خدشه‌ای به تامین مسکن کارکنان وارد نشود. همچنین تلاش می‌کنیم عقد قرارداد مشارکتی برای ساخت مسکن‌ها نیز به گونه‌ای باشد که آسیبی از نظر تغییرات نبیند.

شهردار منطقه ۱۱ با تاکید بر اینکه تمامی تمهیدات برای اجرای درست و به موقع این طرح اندیشیده شده است، گفت: خوشبختانه در قرارگاه تامین مسکن کارکنان شهرداری، زمین‌ها را خریدیم و در بحث پروانه و عوارض و مجوزها اقدامات را انجام دادیم. در حقیقت، براساس نمونه‌های آزموده در کشور پیش می‌رویم؛ در این شرایط اگر بتوانیم مشارکت‌کننده سازنده صاحب صلاحیت فنی، عمرانی و مالی را انتخاب کنیم، می‌توان این طرح را با موفقیت پیش برد.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم بر این شد که از مجوزها و مجاری قانونی موجود در اختیار، برای ساخت مسکن کارکنان استفاده کنیم تا درگیر پروسه مجوزها و سایر فرایندهای دست و پاگیر نباشیم.

او در پایان گفت: مسکن از مهم‌ترین مطالبات کارکنان است و با پیگیری‌های مستمر آقای زاکانی و همدلی مدیران، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد گام‌های عملی در این زمینه باشیم.

براساس این گزارش، اولین پروژه از طرح «مسکن بهشت»، پروژه نرگس است که در قطعه زمینی به مساحت ۳۸۶۱۱ مترمربع دارای پروانه ساختمانی در منطقه ۱۸ تهران واقع شده است.