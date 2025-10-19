جزئیاتی از اجرای طرح مسکن کارکنان شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نظری دبیر قرارگاه مسکن شهرداری تهران در حاشیه سیصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با اجرای طرح مسکن کارکنان شهرداری تهران، اظهار کرد: مسکن کارکنان یکی از موضوعات مهم است به طوری که وقتی کارمندی عمر و زندگی خود را برای کار صرف می‌کند، نباید دیگر مسکن جز دغدغه‌هایش باشد.

وی افزود: حدود ۱۰۴ هزار نفر کارمند در شهرداری وجود دارد که باید به فکر تامین مسکن آنها باشیم. در شهرداری ساختار سازمانی برای مسکن کارکنان وجود نداشت؛ فقط تعاونی‌هایی شکل گرفته اند و جسته و گریخته کارهایی انجام داده اند. برای اینکه تمرین مناسبی برای این موضوع داشته باشیم زمین مناسبی با سند تک برگ در منطقه ۱۸ خریداری شده که سند به نام قرارگاه مسکن است و هیچ‌گونه ریشه اوقافی ندارد و گردش ثبتی اسناد اخذ شده و سند آن کاملاً مشخص است.

نظری با بیان اینکه زمین دارای سند و پروانه مسکونی برایش صادر شده است، یادآور شد: این زمین هر دو مزیت سند و پروانه را دارد و از سویی دیگر توانستیم زمین را به قیمت بسیار مناسبی خریداری کنیم. شاید اگر می‌خواستیم به صورت واحدی مسکن ارائه دهیم، توانمندی لازم وجود نداشت که کارکنان یکباره مسکن خریداری کنند. ما مسکن را با مدل توکن واگذار کردیم که یک فرایند تدریجی برای خانه دار شدن است. کارکنان می‌توانند به صورت تدریجی توکن خریداری کنند و به تدریج امتیازات را تبدیل به مسکن کنند.

وی افزود: هیچ زمینی در هیچ شهری نداریم که ساخت و پایان کار یکسان داشته باشد؛ لذا متری فروشی هم سازندگان و هم خریداران را دچار مشکل می‌کند. ما امتیازات را واگذار می‌کنیم و این امتیاز ارزش‌گذاری و تبدیل به مسکن می‌شود.

نظری با بیان اینکه ما با همکاران قرارداد مکتوب امضا می‌کنیم، یادآور شد: ممکن است کارکنان نسبت به صندوق ذخیره اعتراض داشته باشند اما شرکتی مربوط به صندوق و تحت مالکیت شهرداری تهران فعالیت می‌کند. هرکسی مسئول شهرداری شود حمایت کارکنان را کنار نخواهد گذاشت. ضلع سوم ضمانت قرارداد مشارکتی ماست. طرف مورد نظر ما با اهلیت کافی و تجربه مثبت خواهد بود. اتصال این شرکت به صندوق ذخیره، قرارداد با کارکنان و قرارداد با شرکت سه ضلع ضمانت مسکن کارکنان است.

وی با بیان اینکه هزینه پروانه تثبیت شده است، یادآور شد: حدود یک و نیم همت برای این طرح پیش‌بینی شده و تغییرات آن جزئی است. این رقم به ۷۵۰ هزار امتیاز تقسیم شده و اعلام کردیم که با توجه به اینکه پروژه اول ماست و به صورت آزمایشی پیش می‌رویم که خواسته‌های کارکنان را احصا کنیم و درست‌تر پیش برویم، این روش دنبال می‌شود. هر کارمندی یک امتیاز دو میلیون تومانی خریداری می‌کند و یک رقم حداقلی و حداکثری در نظر گرفتیم. هر کارمند ۲۰ توکن به رقم ۴۰ میلیون تومان و حداکثر ۲۰۰ توکن به رقم ۴۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند. تلاش این بود که خرید گروهی صورت نگیرد و هر کارمندی بتواند این امتیاز را بخرد.

وی با بیان اینکه این توکن‌ها قابل فروش و واگذاری است، تصریح کرد: هر متر برای هر سهم هنوز مشخص نشده و پس از اصلاحات پروانه متراژ برای توکن‌ها تعیین خواهد شد. به محض انعقاد قرارداد مشارکت ساخت آغاز خواهد شد. پس از آن می‌توان بازار ثانویه و امکان فروش توکن‌ها را فراهم کرد.

نظری با تاکید بر اینکه هیچ درآمدی از این طرح حاصل نمی‌شود و تمام مبالغ صرف ساخت می‌شود، گفت: ثروتی خلق نمی‌شود که صاحب ثروتی وجود داشته باشد. هر درصدی که از محل آورده زمین و پروانه تولید شود، مربوط به کارمندان ماست. سهم شریک نیز مربوط به اوست.

وی با اعلام اینکه فاز اول طرح تنها مربوط به کارکنان شهرداری است، گفت: تاکسیرانان جز کارمندان نیستند و مسکن آنها باید در قالبی دیگر و یا در طرح‌های آینده دنبال شود.

نظری با بیان اینکه طرح مسکن کارکنان در پنج فاز مشخص شده که فاز اول آن در منطقه ۱۸ آغاز شده است، تصریح کرد: دو پروژه در منطقه ۲۱ و دو پروژه در منطقه ۲۲ نیز پیش بینی شده است. اگر استقبال کارکنان از اولین فاز طرح مطلوب باشد، فازهای بعدی اجرایی خواهند شد.