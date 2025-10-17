به گزارش خبرنگار مهر، آشنا کردن کودک با شیوه زندگی و فرهنگهای کودکان دیگر کشورها اهمیت زیادی در رشد همدلی، احترام به تفاوتها و تقویت فهم جهانی کودک دارد. این کار موجب میشود کودک نسبت به تنوع فرهنگی پذیرا و باز باشد و بتواند در دنیای متنوع و چندفرهنگی امروز بهتر ارتباط برقرار کند. اما چگونه میتوان اینکار را کرد؟
گوش دادن به موسیقی و دیدن فیلمهای کودکانه از فرهنگها و زبانهای گوناگون باعث میشود کودک از طریق تجربههای حسی با تفاوتها و زیبایی فرهنگها آشنا شود؛ بازدید از موزهها و شرکت در جشنوارهها یا کارگاههای هنری ویژه فرهنگهای مختلف، شناخت عینیتر و ملموستری از آداب و رسوم و پوشش و سبک زندگی سایر اقوام و ملیتها به کودک میدهد؛ تجربه خوراکها و غذاهای محلی مختلف، چه در منزل و چه در رستورانهای متفاوت، پلی احساسی میان کودک و فرهنگهای گوناگون میسازد؛ بازی کردن با اسباببازیها یا بردگیمهایی که کودک را با کشورهای مختلف، پرچمها، نمادهای جغرافیایی و رسوم آشنا میکنند؛ و از همه مهمتر مطالعه کتابها، قصهها و سفرنامههایی با موضوع زندگی و سنتهای دیگر کشورها دید کودک را وسیعتر و ذهنش را کنجکاوتر میکند.
کتاب «ما اینطوری زندگی میکنیم» به ما کمک میکند تا با شیوههای زندگی متفاوت در نقاط مختلف جهان آشنا شویم. این کتاب داستان زندگی روزمره هفت کودک از هفت کشور مختلف را روایت میکند و نشان میدهد که چگونه فرهنگ، شرایط جغرافیایی و اجتماعی بر سبک زندگی افراد تأثیر میگذارد. این تنوع نه تنها جذاب است، بلکه به ما یادآوری میکند که با وجود تفاوتها، همهی ما بخشی از یک جامعه جهانی هستیم.
این کتاب که نوشته و تصویرگری شده به قلم مت لَموث است و توسط سحرترهنده ترجمه شده، به عنوان یکی از آثار منتخب طرح سامانبخشی کتابهای رشد شناخته شده و نشان ۴ لاکپشت پرنده (اثر خیلیخوب) را دریافت کرده است، مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار گرفته است.
چاپ اول این کتاب در سال ۱۳۹۷ انجام شده و تاکنون به چاپ ششم نیز رسیده است. این اثر توسط کتابهای طوطی _واحد کودک و نوجوان انتشارات فاطمی_ در ۵۲ صفحه مصور منتشر شده و قیمت آن ۱۷۰ هزار تومان است.
نظر شما