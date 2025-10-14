به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «ویلف ترسوی بزرگ؛ به فضا میرود» نوشته جرجیا پریجت است که با ترجمه لیدا هادی و با صدای بهمن وخشور، سمیرا نظری، حورا عمادی، آیناز خسروزاده آریا وخشور و ایلیا وخشور توسط انتشارات کتاب پارک تولید و منتشر شده است.
این کتاب صوتی، جلد چهارم از مجموعه داستانهای «ویلف ترسوی بزرگ» است که پیش از این سه جلد این مجموعه نیز به صورت صوتی تولید و منتشر شده است. این مجموعه درباره پسرکی به نام ویلف است که همراه با خواهرش، کارهای خیلی بزرگی انجام میدهند.
مجموعه ویلف ترسوی بزرگ داستان جذاب پسرکی به نام ویلف است. هرچند که او در این قسمت قرار است به فضا برود اما واقعیت این است که ویلف از همه چیز میترسد. بههرحال و با وجود تمام ترسهایش و البته به همراه خواهرش دات، کلی کار بامزه میکند و کلی اتفاقات بامزه سر راهشان است. البته میدانید که سوال اصلی اینجاست که چطوری ویلف، یک پسر ترسو میتواند کارهای بزرگی انجام دهد. همین سوال هم ماجرا را جذاب و هیجانانگیز کرده است.
راوی در این مجموعه با کودک حرف میزند و او را در روند داستان شریک میکند و همین موضوع شنیدن این کتاب صوتی را برای مخاطب جذابتر میکند.
شنیدن کتاب صوتی «ویلف ترسوی بزرگ به فضا میرود» برای تمام کودکان و نوجوانانی که به داستانهای تخیلی، هیجانانگیز و پر ماجرا علاقه دارند، تجربه جذابی میسازد.
مدیریت تولید کتاب صوتی «ویلف ترسوی بزرگ؛ به فضا میورد» با تدوین و صداگذاری هستی صادقی بهعهده بهمن وخشور بوده و این کتاب صوتی با مدت ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه و قیمت ۶۹ هزار تومان عرضه شده است.
