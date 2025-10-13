آئین رونمایی از پنج کتاب جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امروز در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، در این برنامه جمعی از نویسندگان، تصویرگران و مسئولان کانون حضور داشتند و تازهترین آثار منتشر شده برای گروه سنی کودک و نوجوان معرفی شد.
این پنج کتاب جدید کانون، «هتل سیب» سروده زهرا شفیعی گنابادی با تصویرگری فهیمه حسینی برای گروه سنی بالای ۷ سال، «دنیای خوب ما» سروده محمدجواد محبت با تصویرگری فهیمه صالحی برای بالای ۹ سال و سه کتاب «فصل امتحان» نوشته سیدمحمد میرموسوی، «نمک شیرین» حکایتی از جوامعالحکایات محمد عوفی با بازآفرین مرتضی حاتمی و تصویرگری نگار اورنگ و «در بقچهات چه داری دختر ترکمن؟» نوشته یوسف قوجق _که آخرین کتابش در فهرست کلاغ سفید کتابخانه مونیخ ثبت شده_با تصویرگری سولماز عبدیان هر سه برای گروه سنی بالای ۱۲ سال هستند.
اولین سخنران مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون عباس محمددینی بود، او گفت: ما بیشتر نگاهمان به محصول است و نه سخنرانی. این کتابها ترکیبی از کل ایران است، گردآوری این کتابها از همه جای این کشور بوده است. من فقط یک تسهیلگر هستم و تشکر میکنم از همه کسانی که برای تولید این کتابها با این کیفیت تلاش کردند.
این داستان به نوعی قصه درمانی است
سپس یوسف قوجق نویسنده، از کتابش گفت و داستان پیرزنی به نام بیکه دایزا که زنی قصه گوست و به خانه افراد غمگین میرود و آنها را با قصه خوشحال میکند. او گفت: این کتاب یک لایه اسطورهای در ساختارش دارد که کودکان را جذب میکند. از جهت مضمون هم آنها را به خانواده و طبیعت و نیروهای خیر جلب میکند، دو کودک یتیم و کودکان را تشویق میکند که از رنج فقدان مادر در بیایند.
او ادامه داد: پرسش تکرار شونده قصه «در بقچهات چه داری دختر ترکمن؟» مدام تکرار میشود، در بقچه مادر درگذشته شانه و آینه است، یعنی میراث این مادر. در این کتاب نقش دختر ترکمن فعال است و منفعل نیست. این داستان به نوعی قصه درمانی است.
نشان «محبت»
در ادامه و با حضور حامد علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری، فیلم کوتاهی درباره مرحوم محمدجواد محبت پخش شد، و دختر او مشکوة محبت روی سن آمد و به یاد و با سبک پدرش گفت: اول سلام به بچهها! و بعد سلام به کودکی آدمبزرگهایی که اینجا نشستهاند.
او ابراز امیدواری کرد که هر سال تعداد بیشتری از کتابهای کودک چاپ شود، و بعد به نکتههایی از کتاب پدر ش اشاره کرد و گفت: مضمون اشعار چاپ شده در این کتاب مضامین معنوی است، همچنین این اشعار نگاه تربیتی و آموزشی دارد، که به دلیل معلم بودن شاعر است. پدرم میگفتند کودکان درک میکنند و در سخن گفتن با آنها باید این را بدانیم که آنها بسیار میفهمند، و در کتاب باید پرسشگری کودک رادر نظر داشته باشیم. نکته سوم هم این است که اولین کتاب ایشان شعر کودک بوده، و حالا آخرین کتابشان هم این کتاب است که باز هم شعر کودک است و نشانه عشق عمیق پدرم به کودکان است.
او از قول پدرش در پاسخ به پرسشگری که درباره عشق پدرش به کودکان و اینکه پس از ۸۰ سال اجازه میدهد او را عمو جواد صدا کنند، گفت: بچهها مرزها را جابهجا میکنند، قهر میکنند و زود آشتی میکنند، میسازند و خراب میکنند، بیتکبر ما را دوست دارند و اندازه نمیگیرند، به راحتی میبخشند، آنسوی دلشان به نازکی حباب است. پدرم میگفت این بچهها چراغ به دستان آینده هستند و هرکدام یک پیامبر از سوی خدا هستند، ذهنهای ما را که در گوشه کنار پراکنده است جمع میکنند و به اکنون میآورند.
او ادامه داد از زمان فوت ایشان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه یک نشان را به طور اختصاصی به بچههایی که شعر و قصه میفرستند تعریف کرد، به نام نشان «محبت». من آرزو میکنم این نشان جلوتر برود و از مرزها بگذرد، برای همه بچههای فارسی زبان، کودکان کشورهای اطراف، و از طرف یونسکو پیام دوستی و صلح و کرامت بچهها را با پرچم ایران به دنیا نشان بدهد.
این بچهها مشتریهای بعدی شما هستند
محمدرضا کریمی صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری سخنران بعدی بود، او گفت: تمام تلاشهای کانون بنیادش کتاب و کتابخوانی است و به قول دکتر علامتی پایانش هم باید با کتاب باشد.
او با اشاره به جشن نوخوانها به نویسندگان و تصویرگران داخل مراسم گفت: این بچهها مشتریهای بعدی شما هستند، امیدوارم در راستای نیازهای آنان بتوانیم قدم برداریم و از امکانات روز برای معرفی فعالیتهای اهالی کتاب به نسل آینده و ارائه یک سیر مطالعاتی استفاده کنیم.
وی افزود: ما ۴۵ هزار کودک عشایری داریم که در عمرشان به جز کتابهای درسی هیچ کتابی نمیبینند. من امیدوارم از این ده عنوان کتاب جدید، بتوانیم به بخشی از این کودکان کتاب برسانیم.
شش دهه خیال و خلاقیت
سپس حامد علامتی پشت میکروفون رفت و گفت: من با شوق زیاد و با موتور خودم را به این برنامه رساندم، بخش خصوصی یک کتاب را چند بار رونمایی میکند، ولی مدیر دولتی پنج کتاب نفیس را یک جا رونمایی میکند. این بیتدبیری ما مدیران دولتی است. آن هم کتابهای کانون که قابل مقایسه با جای دیگری نیست!
او با اشاره به روند سختگیرانه تولید کتاب افزود: هنر این نیست که ما زیاد کتاب تولید کنیم، هنر این است که ما کتاب خوب چاپ کنیم. برای همین سختگیری در شورای عالی کتاب زیاد است.
علامتی با اشاره به نقش مهم سر ویراستاران در تایید کتاب و اهمیت مهارت خواندن که در جهان که با آزمونهای تیمز و پرلز (مهارت ریاضی و مهارت خواندن) سنجیده میشود، گفت: طبق آمار هر عضو کانون ۶ تا ۷ کتاب میخواند که این عدد باید به ۱۲ یا ۱۳ برسد. در این مورد نقش کانون برای رساندن کتاب و تسهیلگری برای افزایش مهارت خواندن بسیار مهم است.
او با اشاره به سابقه خود در کانون و کتاب قدم یازدهم نوشته سوسن طاقدیس گفت: استراتژی من در کانون همین قدم یازدهم است. اهمیت کار ما این است که کتاب کانون به دست همه برسد، نه فقط به دست بچههای کانون. ما باید دسترس پذیری را بالا ببریم. الان میزان فروش کتاب ما در دیجی کالا بیشتر از فروشگاه خود ماست! ما برای خواندن سرمایهگذاری میکنیم.
علامتی در پایان افزود: سواد فرهنگی کلیدواژهای در حوزه آموزش و جامعهشناسی است، و شاخصههایی دارد. مخاطب باید تاریخ و اساطیر را بشناسد، سعدی و گلستان را بشناسد، رستم را بشناسد، نکته دوم اینکه آداب و رسوم اجتماعی را بداند و شب یلدا و نوروز و محرم و رمضان بشناسد. سوم اینکه نمادها و نشانههای فرهنگی را بشناسد، پرچم ما را بشناسد و دلیل رنگها و جزییاتش را بداند، با دیدن پرچم ایران احساس عشق و افتخار بکند، لباس اقوام مهم است… ارزشهای اخلاقی اجتماعی مثل مهماننوازی را بلد باشد، احترام را بداند، باید معماری و خط را بشناسد، باید موسیقی را بشناسد و ردیفهای موسیقی سنتی را بداند و… بعد از خوانش و مهارت خواندن ما باید وارد حوزه سواد فرهنگی و معماری فرهنگی شویم. نگاه به کارهای کانون نشان میدهد همه این اجزا در کارهای کانون وجود دارد. قدر کانون را باید بیش از پیش بدانیم؛ ما در آستانه ۶۰ سالگی کانونیم، یعنی شش دهه خیال و خلاقیت!
سپس با حضور نویسندگان حاضر در سالن و مدیران کانون مراسم رونمایی این پنج کتاب انجام شد.
برگزاری این آئین با هدف معرفی تازهترین تولیدات کانون، گسترش فرهنگ کتابخوانی و پاسداشت تلاش نویسندگان و تصویرگران ایرانی انجام شد. هفته ملی کودک که با شعار «کودکی حال خوش زندگی از روز ۱۵ مهر آغاز شده بود روز ۲۱ مهر بهکار خود پایان میدهد.
