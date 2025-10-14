به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی پیگیری‌های مستمر استاندار اردبیل برای توسعه حمل‌ونقل هوایی استان، در نشستی با با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع برقراری پرواز مسیر پارس‌آباد - تهران بررسی و تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: این نشست با هدف تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شمال استان و تسهیل دسترسی مردم منطقه مغان به پایتخت برگزار و مقرر شد یک شرکت هواپیمایی از هفته‌های آینده پروازهای منظم در مسیر پارس‌آباد - تهران را برقرار کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با قدردانی از همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: راه‌اندازی این خط پروازی گام مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری منطقه مغان خواهد بود و نقش مؤثری در تسهیل رفت‌وآمد فعالان اقتصادی و مردم خواهد داشت.

سبحانی بیان کرد: زمان دقیق آغاز پروازهای پارس‌آباد - تهران و برنامه هفتگی آن متعاقباً از سوی شرکت هواپیمایی اطلس و اداره‌کل فرودگاه‌های استان اعلام خواهد شد.



