برقراری پرواز اردبیل – کیش از مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رایزنیهای انجام شده توسط مسئولان استانی و اقدامات فعالان بخش خصوصی، خط پروازی اردبیل – کیش از مهرماه برقرار میشود.
وی افزود: پروازهای بین اردبیل و کیش در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام میشود و اولین پروازها در روز چهارشنبه دوم مهرماه انجام خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: به این ترتیب روزهای یکشنبه پرواز کیش به اردبیل ساعت ۹ و پرواز اردبیل به کیش ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و همچنین روزهای چهارشنبه پرواز کیش به اردبیل ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه و پرواز اردبیل به کیش ساعت ۱۳ انجام میشود.
جباری ادامه داد: برقراری خطوط پروازی در مسیرهای جدید و افزایش پروازهای استان اردبیل میتواند به صورت مستقیم در جذب گردشگر به ویژه از مناطق مستعد و جدید مؤثر باشد و علاوه بر آن شرایط سفر را برای هماستانیهای عزیز نیز تسهیل کند.
