فهیمی: تصمیمات مهم برای مغان با حضور مقامات کشوری اتخاذ خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فهیمی صبح پنجشنبه با اشاره به سفر تعدادی از مدیران کشوری به مغان جهت اتخاذ تصمیمات مهم، اظهار کرد: مردم مغان که عمدتاً معیشت آنان بر پایه کشاورزی و دامپروری است، شایسته بهترین خدمات هستند و تلاش می‌کنیم با استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی و توسعه کشاورزی مدرن، ضمن افزایش تولیدات، رونق اقتصادی پایداری در منطقه ایجاد شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مرز مشترک با جمهوری آذربایجان، تداوم پروژه راه‌آهن تا مغان، بهره‌گیری بهتر از گمرک و مرزهای رسمی، فعال‌سازی منطقه آزاد تجاری، ایجاد بارانداز ریلی و همچنین احداث چندین سد مخزنی از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای این دیار رقم بزند.

نماینده مردم پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز اضافه کرد: در این سفر نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه و مجمع نمایندگان، استاندار اردبیل، معاونان استانداری و جمعی از مسئولان کشوری در حوزه‌های کشاورزی، راه و شهرسازی، گمرک، فرودگاه‌ها، منطقه آزاد تجاری و ورزش و جوانان حضور دارند.

فهیمی ابراز امیدواری کرد: این سفر منشأ رضایتمندی مردم و زمینه‌ساز توسعه و آبادانی هرچه بیشتر مغان در پرتو آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.