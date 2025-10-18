به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی شامگاه شنبه در نشست مشترکی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیران کل دفاتر شهری و روستایی، شهردار اردبیل و جمعی از مدیران تبلیغات اسلامی به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: استانداری آمادگی خود را جهت پشتیبانی از طرح ملی «زندگی با آیهها» اعلام میدارد.
همچنین حجتالاسلام قاسم جعفرزاده، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، با تأکید بر ضرورت گسترش رویدادهای قرآنی در بدنه استانداری، دستگاههای اجرایی و خانواده کارکنان، خواستار تعامل بیشتر ادارات با مؤسسات و خانههای قرآنی شد.
وی افزود: نحوه جذب و استفاده از بودجههای راکد در حوزه قرآن، جلب همکاری دهیاریها در روستاها و ترویج فعالیتهای قرآنی در بخشها از اولویتهای مهم امور قرآنی استان است.
