به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان نسبت به وضعیت تنها فرودگاه منطقه مغان، خواستار رسیدگی فوری و سرمایه‌گذاری در فرودگاه پارس‌آباد شد.

وی گفت: این فرودگاه سال‌هاست چشم‌انتظار نگاه مسئولان برای توسعه و احیای نقش کلیدی خود در حمل‌ونقل هوایی منطقه است.

امام جمعه پارس آباد با اشاره به اینکه پیش از فعال‌شدن مکانیزم ماشه، احتکار و گران‌فروشی بیشترین ضربه را به اقتصاد کشور وارد کرده است، تاکید کرد: برخی سودجویان با سوءاستفاده از شرایط فعلی، بازار را ملتهب کرده و معیشت مردم را با مشکل روبرو می‌کنند که این موضوع نیازمند برخورد قاطع مسئولان است.

خطیب جمعه پارس آباد با اشاره به تحولات اخیر منطقه و توافق احتمالی میان حماس و رژیم صهیونیستی گفت: هرگونه توافقی که به نفع مردم مظلوم فلسطین و مقاومت باشد، یک پیروزی قاطع برای جبهه مقاومت محسوب می‌شود و مقاومت امروز بیش از گذشته صاحب دستاوردهای راهبردی شده و دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرده است.

حجت‌الاسلام باقری بنابی با اشاره به وضعیت ورزش شهرستان پارس‌آباد، خواستار توجه بیشتر مسئولان به زیرساخت‌ها و مشکلات ورزشکاران شد و عنوان کرد: مسئولان ورزش کشور و استان باید برای رفع مشکلات ورزشکاران و توسعه ورزش در پارس‌آباد، اقدامات جدی‌تری انجام دهند.

امام جمعه پارس آباد ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.