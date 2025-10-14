به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح سه شنبه در گردهمایی تشکلهای مردمنهاد شهرستان شبستر با قدردانی از حضور فعال سمنها گفت: شبستر یکی از شهرستانهای خاص در حوزه مشارکتهای مردمی است و چند روز قبل که نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مهمان استان بودند شگفتزده بودند از میزان مشارکت خیرین در شبستر که خیلی بیشتر از میانگین کشوری است.
محمدزاده افزود: عهد و پیمان شما با خداست؛ شما دغدغهمندانی هستید که هدفتان توسعه، عمران و آبادانی کشور است. نیتهای شما در تمامی حوزهها خیر و الهی است و همین نیت خالصانه، سرمایهای بزرگ برای پیشرفت جامعه محسوب میشود. شک نکنیم که کار خیر در هر جا باشد مقدس است و نیت خیر اهمیت والایی دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز در استان و در شهر تبریز شاهد فعالیت تشکلهایی هستیم که با انگیزهای انسانی و دغدغهمند، به شناسایی و حمایت از کودکان نخبهای میپردازند که بهدلیل مشکلات اقتصادی از ادامه تحصیل بازماندهاند. این اقدام ارزشمند، نمونهای موفق از نقشآفرینی سمنها در حوزه عدالت آموزشی است و امیدواریم با همراهی تشکلهای مردمنهاد شهرستان شبستر، چنین طرحهای مؤثری در این شهرستان نیز اجرا و گسترش یابد. کارهای خیری که نگاه بلندمدت و آیندهنگرانه دارند مؤثرتر هستند.
