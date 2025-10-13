  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

نعمتی: خاموشی ۳۰ دستگاه ماینر ۲۰ میلیارد ریالی در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی تبریز از خاموشی ۳۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیر مجاز به ارزش ۲۰میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز دوشنبه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک ساختمان خالی از سکنه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران این شهرستان‌ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با کلانتری ۲۵ کندرود با هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق این شهرستان‌ها به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی، تعداد ۳۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و سایر تجهیزات مرتبط با آن را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

نعمتی همچنین از کشف کالای خارجی قاچاق و دستگیری دو نفر متهم در تبریز خبر داد و گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه در یکی از مراکز تولید و بسته بندی مواد شیمیایی مقادیر زیادی بشکه و کالن با مارک‌های خارجی رد و بدل می‌شود ماموران کلانتری ۲۵ کندرود بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ماموران پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که تعداد ۶۰ بشکه ۲۲۰ لیتری و ۳۲ کالن بیست لیتری در یکی از سوله‌های اطراف دپو شده و تعدادی کارگر مشغول تخلیه هستند.

وی ادامه داد: مأموران بلافاصله با بررسی موضوع متوجه می‌شوند که انواع روغن‌های خودرو را با مارک‌های تقلبی بسته بندی و به داخل کامیون‌ها منتقل که در محل پرونده و پلیس امنیت اقتصادی استان تحویل و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه، بیش از ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

