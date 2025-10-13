نعمتی: خاموشی ۳۰ دستگاه ماینر ۲۰ میلیارد ریالی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز دوشنبه اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک ساختمان خالی از سکنه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران این شهرستان‌ها قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با کلانتری ۲۵ کندرود با هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق این شهرستان‌ها به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی، تعداد ۳۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و سایر تجهیزات مرتبط با آن را کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ریالی ماینرهای کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

نعمتی همچنین از کشف کالای خارجی قاچاق و دستگیری دو نفر متهم در تبریز خبر داد و گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه در یکی از مراکز تولید و بسته بندی مواد شیمیایی مقادیر زیادی بشکه و کالن با مارک‌های خارجی رد و بدل می‌شود ماموران کلانتری ۲۵ کندرود بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: ماموران پس از حضور در محل مشاهده می‌کنند که تعداد ۶۰ بشکه ۲۲۰ لیتری و ۳۲ کالن بیست لیتری در یکی از سوله‌های اطراف دپو شده و تعدادی کارگر مشغول تخلیه هستند.

وی ادامه داد: مأموران بلافاصله با بررسی موضوع متوجه می‌شوند که انواع روغن‌های خودرو را با مارک‌های تقلبی بسته بندی و به داخل کامیون‌ها منتقل که در محل پرونده و پلیس امنیت اقتصادی استان تحویل و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه، بیش از ۲۷ میلیارد ریال برآورد شده است.