تأکید بر همکاری مشترک منابع طبیعی و سازمان مدیریت استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه، به‌منظور افزایش هماهنگی و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه منابع طبیعی، محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با جهانگیر شاهینی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تبریک انتصاب دکتر شاهینی به سمت سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گزارشی از وضعیت منابع طبیعی کرمانشاه ارائه کرد و با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش‌های مختلف از جمله معاونت حفاظت و امور اراضی، پروژه‌های آبخیزداری، صیانت از جنگل‌های زاگرس، توسعه منابع انسانی و مدیریت اعتبارات، خواستار توجه ویژه به این اداره‌کل در تخصیص منابع و پشتیبانی‌های حاکمیتی شد.

در ادامه، علی‌اکبر دارابی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت اداره‌کل، گزارشی از وضعیت نیروی انسانی شامل نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی ارائه داد و به مشکلات اعتباری در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اشاره کرد. همچنین مهندس توحیدی، مسئول طرح و برنامه اداره‌کل، ضمن تشریح مهم‌ترین چالش‌های ساختاری و مالی این حوزه، بر ضرورت هم‌افزایی میان دو دستگاه برای تسریع در اجرای طرح‌های حفاظتی و آبخیزداری تأکید کرد.

در پایان جلسه، جهانگیر شاهینی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، با قدردانی از اقدامات مجموعه منابع طبیعی در حفاظت از اراضی ملی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی، گفت: منابع طبیعی از ارکان اساسی توسعه پایدار است و نقش مؤثری در کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و تثبیت اقتصادی مناطق روستایی دارد.

وی در ادامه توضیحاتی درباره وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی و ملی ارائه کرد و از پیگیری برای بهبود وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در منابع طبیعی به‌ویژه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی خبر داد.

شاهینی تأکید کرد: ارتباط و تعامل میان منابع طبیعی و سازمان مدیریت باید به‌صورت مستمر ادامه یابد تا در مسیر اجرای سیاست‌های کلان توسعه و حفاظت از محیط زیست، از ظرفیت‌های اعتباری و برنامه‌ای استان بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.