هدایت: اعتبارات حفاظتی منابع طبیعی استان اردبیل افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شهامت هدایت صبح یکشنبه در جلسه‌ای که با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برگزار شد اظهار کرد: امروز اعتبارات سال ۱۴۰۴ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با توجه به ضرورت و اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی مقررشد اعتبارت ویژه ای به منظور تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی استان و اطفای حریق و همچنین گشت و مراقبت اختصاص یابد.

داود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه از افزایش ۱۱۰ درصدی اعتبارات ملی استان در سال جاری خبر داد و گفت: میزان اعتبارات استانی نیز نسبت به سال قبل ارتقا یافته است.

وی افزود: اهتمام به منابع طبیعی و محیط زیست طی زمان حاضر در جوامع بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار یاد می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان ادامه داد: منابع طبیعی تجدید شونده، از جمله جنگلها و مراتع، ثروت ملی یک کشور هستند که ارثی ارزشمند برای نسل‌های آینده محسوب می‌شوند، این منابع نه تنها نقش مهمی در اقتصاد یک کشور دارند بلکه زیربنایی برای توسعه پایدار ایجاد می‌کنند، حفظ و توسعه این منابع برای جلوگیری از نابودی جنگلها و مراتع بسیار حائز اهمیت است زیرا نابودی آن‌ها می‌تواند منجر به فقر، گرسنگی و آلودگی زیست محیطی شود.

شایقی تاکید کرد: تخصیص اعتبار برای تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی به سیستمهای به روز امری بسیار ضروری و حیاتی است وبه منظور داشتن یک جامعه پایدار، باید به مراقبت و توسعه این منابع ارزشمند توجه ویژه‌ای شود.