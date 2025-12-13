سرپرست جدید اداره استعدادیابی منابع طبیعی کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید اداره استعدادیابی و بهرهبرداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه عصر شنبه با حضور مدیرکل، معاونان، نماینده ولیفقیه، فرمانده یگان حفاظت، رئیس حوزه مدیریت و رؤسای اداره حراست و روابط عمومی برگزار شد.
در این مراسم پیمان معینیان بهعنوان سرپرست جدید اداره استعدادیابی و بهرهبرداری معرفی شد.
در این آئین، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ضمن تبریک انتصاب معینیان، بر نقش و جایگاه مهم اداره استعدادیابی و بهرهبرداری در برقراری ارتباط مؤثر با سازمانها و دستگاههای اجرایی مختلف تأکید کرد.
همچنین محمدحسین رستمی با اشاره به اینکه اداره استعدادیابی و بهرهبرداری بهعنوان پیشانی ادارهکل در تعامل با سایر دستگاهها محسوب میشود، بر ضرورت تقویت تعامل، هماهنگی و پاسخگویی مؤثر با نهادها و سازمانهای مرتبط تأکید کرد.
در پایان این مراسم، پیمان معینیان ضمن قدردانی از اعتماد مدیرکل و مجموعه مدیریتی، ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی همکاران، زمینه ارتقای عملکرد اداره استعدادیابی و بهرهبرداری و تحقق هرچه بهتر اهداف سازمانی در سطح استان فراهم شود.
