به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه عصر یکشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار برگزار شد. در این جلسه جهانگیر شاهینی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه، درباره وضعیت هنرستان‌ها و نیازهای آموزشی استان، بر توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی و ارتقای کیفیت آن تأکید کرد.

شاهینی با اشاره به اهمیت مهارت‌محوری و فنی‌سازی نیروی کار در کشور گفت: این رویکرد چند سالی است که در کشور مطرح شده و پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما تکمیل هنرستان‌ها هزینه‌بر است. به گفته وی، برای اتمام هر هنرستان در استان کرمانشاه حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه و حدود ۱۰ میلیارد تومان تجهیزات لازم است.

رئیس سازمان مدیریت استان افزود: برنامه‌ریزی شده که هر فرمانداری امسال یک هنرستان را در اولویت قرار دهد و در کمیته برنامه‌ریزی مصوب کند. بر اساس این برنامه، بین ۱۴ تا ۱۸ هنرستان در یک سال ابتدایی قابل شروع هستند و در مدت دو سال تکمیل خواهند شد. تجهیزات مورد نیاز نیز با کمک خیرین و همکاری سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد.

وی درباره هنرستان‌های جوار صنعت توضیح داد: شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و کشاورزی استان نیازمند نیروی کار هستند و می‌توانند دانش‌آموزان هنرستانی را جذب کنند. حتی سربازان می‌توانند دوره آموزشی خود را در این هنرستان‌ها سپری کرده و پس از پایان سربازی وارد بازار کار شوند.

شاهینی در ادامه بر ضرورت کیفیت‌بخشی آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: آموزش‌های هنرستانی باید به گونه‌ای طراحی شوند که دانش‌آموزان پس از پایان تحصیل بتوانند به طور کامل وارد بازار کار شوند. آموزش‌های عملی و کیفی اهمیت ویژه‌ای دارد و معلمان باید انگیزه و تخصص لازم برای تدریس در این حوزه‌ها را داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت استان همچنین به تجهیزات کارگاهی اشاره کرد و گفت: هرچند برخی تجهیزات مانند موتور پیکان قدیمی شده است، با اقدام‌های مکمل و به‌روزرسانی‌های جزئی می‌توان کیفیت آموزش‌ها را ارتقا داد و توسعه هنرستان‌ها را ادامه داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مدرسه‌سازی استان گفت: استان کرمانشاه در زمینه مدرسه‌سازی پیشرفت خوبی داشته و با برنامه‌ریزی‌های جاری، مدارس ضعیف و سنگین طی سه تا چهار سال آینده جمع‌آوری و جایگزین خواهند شد. شاهینی از نمایندگان استان و خیرین خواست در تأمین اعتبارات و همکاری برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی مشارکت فعال داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه هنرستان‌ها و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی، نه تنها نیاز بازار کار استان را پاسخ می‌دهد، بلکه فرصت‌های شغلی بیشتری برای دانش‌آموزان ایجاد خواهد کرد و تحقق این هدف نیازمند همکاری چندجانبه بین سازمان‌ها و نهادهای استانی است.