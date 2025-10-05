یاسین صالحی سرپرست منابع طبیعی ثلاث باباجانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ثلاث باباجانی با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی در محل دفتر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام احساندوست، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ادارهکل منابع طبیعی استان، دارابی، معاون برنامهریزی ادارهکل، و خسروی، رئیس حوزه ریاست منابع طبیعی استان، حضور داشتند.
در این آیین، ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات مهندس جهانگیر ملکی، رئیس پیشین اداره منابع طبیعی ثلاث باباجانی، حکم انتصاب یاسین صالحی به عنوان سرپرست جدید این اداره از سوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه به وی اعطا شد.
مسئولان حاضر در مراسم، بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، توسعه طرحهای آبخیزداری و نقش این اداره در صیانت از اراضی ملی شهرستان تأکید کردند.
