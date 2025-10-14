به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در نشست تعاملی با اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی که در ستاد این پلیس برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده به تشریح اقدامات و دستاوردهای انتظامی کشور در عرصه مبارزه با مواد مخدر پرداخت و اظهار داشت: با افتخار اعلام می‌کنم همکاران سخت کوش و پرتلاشم در انتظامی کشور، به خصوص در پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور، به عنوان پیش قراولان انتظامی، در حال مقابله همه جانبه با قاچاق مواد مخدر هستند؛ امیدواریم با هم افزایی و تشریک مساعی بتوانیم چالش‌ها و خلاء های موجود بر سر راه مقابله با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر را از میان برداریم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه به اجرای طرح‌های آرامش در شهر بر اساس مطالبات به حق شهروندان از پلیس اشاره و اضافه کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با هدف پاکسازی چهره معابر شهری از وجود معتادان متجاهر و نیز برخورد هدفمند با خرده فروشان مواد مخدر، از سال ۱۴۰۱ اقدام به راه اندازی قرارگاه تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر و اجرای بیست و یک مرحله طرح نموده است. به طوری که در شش ماهه نخست سال جاری با اجرای چهار مرحله طرح بیش از ۱۷۱ هزار و ۴۹۰ معتاد متجاهر و قریب به ۹۲ هزار و ۴۶۰ خرده فروش جمع آوری و دستگیر شدند.

پلیس مبارزه با مواد مخدر رده‌ای جهادی، پای کار و تاثیرگذار در حفظ امنیت کشور

در ادامه سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورامی اسلامی ضمن قدردانی از فرصت پیش آمده، به نقش و جایگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر در مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت و اضافه کرد: پیچیدگی و سختی کار کارکنان خدوم و جان برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر را با تمام وجودم حس می‌کنم و امیدوارم با هم افزایی بیشتر موانع موجود تا حد ممکن، رفع شود.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از اقدامات تاثیرگذار پلیس مبارزه با مواد مخدر در مقابله با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: بدون تردید پلیس مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل حفظ امنیت کشور، علیرغم پایان حوادث انقلاب و جنگ تحمیلی و حاکم شدن امنیت در کشور، همچنان پای کار و در حال جهاد با مخلان نظم و امنیت می‌باشد. ضرورت دارد تمام دستگاه‌های مسئولیت دار در عرصه مبارزه با مواد مخدر ضمن قدردانی از اقدامات قاطعانه و ایثارگری‌های این پلیس، نهایت همکاری را با این رده انتظامی داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورامی اسلامی همچنین به وجود چالش‌ها و خلاء های موجود بر سر راه مبارزه با مواد مخدر در کشور اشاره و خاطر نشان کرد: بازنگری و بروز رسانی قوانین، حل و فصل خلاء های قانونی، افزایش ردیف‌های اعتباری مربوط به مبارزه با مواد مخدر، برگزاری نشست‌های دوره‌ای با حضور مسئولین سایر سازمان‌ها و نهادها مرتبط از جمله چالش‌های هستند که امید است با هم افزایی و نگاه مثبت اعضای کمیسیون مجلس مرتفع شود.

گفتنی است در خاتمه این نشست نایب رئیس دوم کمیسیون اعلامی رستگار یوسفی و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس از جمله علی احمدی از حوزه انتخابی میاندوآب، چهار برج و باروق، محمد بیات از حوزه انتخابی خمین، علی اصغر نخعی راد از حوزه انتخابی خراسان رضوی، غلامرضا نویدی از حوزه انتخابی کرمان و کامران غضنفری از حوزه انتخابی تهران، ری و شمیرانات قدردانی و حمایت خود را از عملکرد پلیس در برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، اعلام کردند.