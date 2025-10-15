  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

توقیف خودروی سواری بنز به دلیل سرعت غیر مجاز

پلیس راه فراجا از توقیف یک دستگاه خودروی سواری بنز به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه فراجا از توقیف یک دستگاه خودروی سواری بنز به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت بحرانی و سبقت غیرمجاز در محور دوطرفه قم – نیزار خبر داد.

خودروی یادشده با سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت در محور دوطرفه قم به نیزار در حال تردد بود که ضمن ارتکاب سبقت غیرمجاز و بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس، موجبات خطر برای سایر کاربران جاده را فراهم کرده بود.

با ایجاد طرح مهار توسط تیم‌های کنترل نامحسوس پلیس راه استان قم، این خودرو متوقف و به علت تخلفات حادثه‌ساز به پارکینگ منتقل شد و راننده متخلف نیز پس از سپری‌کردن مدت توقیف خودرو، جهت شرکت در کلاس آموزشی و دریافت آموزش‌های ترافیکی به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهد شد.

کد خبر 6623430

