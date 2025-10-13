سرهنگ فارسی: ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در مراغه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز دوشنبه در تشریح این خبر افزود: در اجرای طرح تشدید مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با تحقیقات فنّی و اطلاعاتی از فعالیت افرادی که در زمینه قاچاق مواد مخدر فعالیت می‌نمایند، مطلع و موضوع در دستور کار عملیاتی این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنّی و پلیسی موفق به شناسایی دو عامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر شده که با خودرو سواری پراید اقدام به توزیع مواد مخدر می‌نمایند که با شناسایی کامل سوداگران مرگ با هماهنگی‌های لازم، تیم‌های ویژه در محدوده اطراف شهر وارد عمل شدند.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: مأموران دو عامل توزیع را در یکی از خانه باغ‌های اطراف یکی از روستاهای تابعه دستگیر و در بازرسی از خودرو آنها مقدار ۹ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک به همراه آلات و ادوات مصرف و توزین را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد؛ خاطرنشان کرد: مبارزه بی امان پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار بوده و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.