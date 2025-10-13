توقیف اسکانیا حامل بیش از ۹۰ کیلوگرم شیشه در نهبندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب اظهار داشت: مأموران ایستگاه بازرسی «سهل‌آباد» شهرستان نهبندان در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا مشکوک شده و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این کامیون موفق به کشف ۹۰ کیلو و ۶۰۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شدند که به‌صورت ماهرانه در قسمت‌هایی از خودرو جاساز شده بود.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد که متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

سردار شجاعی‌نسب با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر، خاطرنشان کرد: برخورد مأموران انتظامی با سوداگران مرگ قاطع و بدون اغماض خواهد بود و پلیس اجازه نخواهد داد برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی در استان جولان دهند.