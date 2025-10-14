بصل: با کمبود شدید تجهیزات سنگین آواربرداری روبرو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بصل سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که از زمان توقف جنگ تاکنون بیش از ۲۵۰ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده است، که برخی از آن‌ها در خیابان‌ها رها شده بودند.

وی افزود: با کمبود شدید تجهیزات سنگین برای آواربرداری و جست‌وجو در میان ویرانه‌ها روبرو هستیم و این مسئله عملیات امداد را به‌شدت کند کرده است.

بصل همچنین تأکید کرد که بیش از ۱۰ هزار نفر هنوز زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده گرفتارند و نیروهای امدادی امکانات لازم برای رسیدن به آن‌ها را در اختیار ندارند.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه هشدار داد که بقایای جنگ و مواد منفجره به‌جامانده، تهدیدی جدی برای جان غیرنظامیان به شمار می‌رود.

وی از جامعه بین‌المللی خواست تا برای رفع فوری این خطرها و تأمین تجهیزات امدادی لازم وارد عمل شود.