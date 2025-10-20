سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه: پیکر ۱۰ هزار شهید همچنان زیر آوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، محمود بصل سخنگوی سازمان امداد و نجات در نوار غزه اعلام کرد که حدود ۱۰ هزار شهید همچنان زیر آوار منازل ویرانشده در سراسر این منطقه باقی ماندهاند.
وی تأکید کرد: عملیات بیرون آوردن پیکر شهدا از زیر آوار، بسیار پیچیده و دشوار است و نیازمند همکاری فوری نهادهای بینالمللی و تأمین تجهیزات تخصصی نجات است. استخراج پیکرها از زیر آوار، به تجهیزات سنگین و هماهنگی چندجانبه نیاز دارد، اما از زمان اعلام آتشبس تاکنون هیچ تغییری در وضعیت میدانی و امکانات ما ایجاد نشده است.
به گفته وی، فهرست بلندی از اسامی شهدا که همچنان زیر آوار هستند، در اختیار سازمان امداد و نجات قرار دارد و روزانه خانوادههای بسیاری از غزه با این نهاد تماس گرفته و درباره سرنوشت عزیزان خود پرسوجو میکنند.
سخنگوی سازمان امداد و نجات افزود که تنها در شهر غزه بیش از ۴ هزار شهید زیر آوار منازل مدفونند، بدون احتساب مناطق تلالهوی و الزیتون که همچنان دسترسی به آنها بهدلیل ویرانی گسترده و خطرات مینها ممکن نیست.
بصل در پایان بار دیگر خواستار دخالت فوری جامعه جهانی و نهادهای امدادی برای فراهم کردن تجهیزات سنگین جهت بیرون آوردن پیکرهای شهدا شد و تأکید کرد که سکوت در برابر این فاجعه انسانی، تداوم جنایت علیه مردم فلسطین است.
نظر شما