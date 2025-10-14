به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز سه شنبه ۲۲ مهرماه در اولین همایش ملی پایش امنیت سایبری گفت: امنیت سایبری به دلیل وابستگی مردم به فضای مجازی در دریافت خدمات و زندگی در این فضا، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هر گونه اختلال در فرآیندها موجبات نارضایتی عمومی را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی به عنوان پنجمین حوزه در کنار چهار حوزه درگیری نظامی قرار گرفته است، افزود: برای امنیت سایبری ۴ بخش طراحی شده که بخش اول حملات سایبری با هدف تخریب است. بخش دوم عملیات علیه افکار عمومی، بخش سوم استفاده از اطلاعات فضای مجازی برای اهداف نظامی و امنیتی و در نهایت بخش چهارم مربوطه به سلاح‌های سایبری است که برای تخریب و باج گیری در فضای مجازی استفاده می‌شود.

آقامیری با تاکید بر اینکه این همایش طلیعه حرکت جدیدی در این حوزه خواهد بود، تصریح کرد: مشابه انسجام و یکپارچکی مردمی که در جنگ ۱۲ روزه علیه کشور عزیزمان ایجاد شد، نیاز است تا در حوزه امنیت سایبری شاهد یکپارچکی و هم افزایی در دستگاه‌های مرتبط باشیم که خوشبختانه با تقسیم کاری که در این حوزه صورت گرفته، امروز فصل جدیدی را شروع کرده و در این فصل جدید شاهد اتحاد بیشتر فعالین این حوزه خواهیم بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام اینکه اخیراً سه حمله مهم به زیرساخت‌های کشور انجام شده و خوشبختانه با هوشیاری دستگاه‌های مربوطه مهار و دفع شد، تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائل در این حوزه تمرکز بر پیشگیری از آسیب پذیری هاست که مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ در همین راستا دستورالعملی را ابلاغ کرد که پیاده سازی کامل آن فرصت بزرگی برای ارتقای امنیت سایبری کشور خواهد بود.

وی افزود: یکی از فواید اجرای این دستوالعمل جلوگیری از فرهنگ غلط دریافت و ذخیره سازی داده‌های اضافه از کاربران توسط بخش دولتی و خصوصی است که براساس این دستوالعمل باید به حد ضرورت و با رضایت کامل کاربر داده‌ها دریافت شده و در نهایت کاربر هر زمان که خواست امکان حذف این داده‌ها را نیز داشته باشد.

آقامیری با بیان اینکه در صورتی که این فرآیند به درستی انجام شود حریم خصوصی کاربران حفظ خواهد شد، گفت: این در حالی است که باید داده‌های مربوط به حریم خصوصی و هویت افراد نیز به صورت رمز نگاری ذخیره شود که در صورت بروز تهاجم، دسترسی به داده‌ها محدود باشد.

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت پیگیری این دستورالعمل بر عهده دستگاه مجری و دستگاه‌های هماهنگ کننده است و امیدواریم در بازه چند ماهه شاهد تحقق آن باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: اشتراک گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها از دیگر مسائل مهمی است که تاب آوری را افزایش داده و مهار حملات را به ارمغان می‌آورد که با تدابیری که انجام شده به زودی شاهد آن خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت سایبری با پدیده دانش بنیان و فرآیند حرفه‌ای روبرو هستیم، گفت: پیشتر حوزه امنیت سایبری مرتبط با بخش‌های دولتی و شبه دولتی بود اما با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن به دستگاه‌ها فرصت بروز و ظهور برای اشخاص حقیقی متخصص و شرکت‌های دارای توانمندی در این عرصه فراهم شد. همچنین به همت پلیس فتا برنامه‌ای برای بخش خصوصی اجرا شد تا متخصصین امنیت سایبری در کشور بتوانند پیش از حمله مهاجم، نقاط ضعف و مشکلات را شناسایی کرده و اصلاح و امن سازی صورت گیرد.

آقامیری با بیان اینکه بیمه سایبری یکی دیگر از تدابیری است که به ارتقای امنیت سایبری کمک خواهد کرد، افزود: در سالیان گذشته مجلس، قانونی برای دارایی‌های دستگاه‌ها مصوب کرد که متأسفانه نسبت به دارایی‌های سایبری در آن کم توجهی شده بود و الزامی برای بیمه کردن دارایی‌های سایبری نبود که خوشبختانه با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی به صورت گام به گام با تنوع بیمه‌ها این حوزه گسترش پیدا کرده و در حال حاضر با همکاری بیمه مرکزی اولین مجوز بیمه امنیت سایبری صادر شده است.

وی ادامه داد: ارزیابی دستگاه‌ها و امن سازی آنها باعث فعال سازی بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری شده و می‌توانیم با تمام ظرفیت در این حوزه فعال شویم که این مهم ارتقای جدی را در حوزه امنیت سایبری ایجاد می‌کند.

آقامیری با بیان اینکه کشور در کارزار جدی بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری است، افزود: برخلاف جنگ نظامی، جنگ سایبری خاموش است اما خوشبختانه در ایران به دلیل ظرفیت خوبی که در نیروی انسانی در این حوزه داریم به نقطه قوتمان تبدیل شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پایان اعلام کرد: از همه فعالان در حوزه امنیت سایبری تقاضا دارم در زمینه اطلاعات و حریم خصوصی مردم با توجه به اعتماد عمومی، پاسدار این داده‌ها و اطلاعات باشند و این مسیر را امن تر و پایدار تر کنند.