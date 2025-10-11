اجرای برنامه جامع ارتقای امنیت سایبری در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، دکتر سید ستار هاشمی در نشست صمیمی با فعالان حوزه فاوا، شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیران استانی که با حضور استاندار فارس و شهردار شیراز برگزار شد، بر جایگاه محوری این استان در تاریخ و فرهنگ کشور تأکید کرد و مجموعه‌ای از برنامه‌ها و تعهدات ویژه وزارت ارتباطات در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح تحول دیجیتال و ارتقای امنیت سایبری را تشریح کرد.

توسعه زیرساخت‌ها و پوشش کامل فیبر نوری

وزیر ارتباطات در تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این وزارتخانه، بر اهمیت تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی (جی‌نف) به عنوان زیربنای حکمرانی داده تأکید کرد و گفت: «همان‌گونه که کد ملی برای ارائه خدمات حیاتی است، تخصیص کد پستی و هویت‌بخشی مکانی نیز ضروری است و استان فارس می‌تواند در تکمیل این پروژه ملی در مناطق روستایی پیشگام باشد.»

وی با اشاره به توافقات انجام‌شده میان شرکت مخابرات ایران، استانداری و شهرداری شیراز، از پوشش صددرصدی فیبر نوری در شهر شیراز تا تابستان ۱۴۰۴ و اتصال همه شهرک‌های صنعتی استان به این شبکه طی سه ماه آینده خبر داد.

هاشمی در خصوص توسعه مراکز داده نیز با اصلاح تعبیر «قطب مرکز داده»، توضیح داد: «رویکرد دولت، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، برق و زمین است و سرمایه‌گذاری برای تجهیز و بهره‌برداری باید توسط بخش خصوصی و بر اساس توجیه اقتصادی انجام شود. به همین منظور در استان زمین مورد نیاز در محدوده شهر صدرا برای توسعه این مراکز آماده‌سازی شده است.»

اجرای طرح تحول دیجیتال با محوریت بخش خصوصی

وزیر ارتباطات طرح «تحول دیجیتال دولت» را شاه‌بیت برنامه‌های وزارتخانه دانست و گفت: «بدون سپردن کار به بخش خصوصی، مسیر هوشمندسازی کشور به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.»

هاشمی با اشاره به تدوین این طرح با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: «در اجرای دستور رئیس‌جمهور، محوریت این طرح بر ۱۶ اکوسیستم دیجیتال است و توسعه و عملیاتی کردن اپلیکیشن‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.»

به گفته وی تیمی ویژه مأمور شده است تا در آینده نزدیک، جزئیات این طرح را برای فعالان بخش خصوصی در استان فارس تشریح کند.

هاشمی همچنین با انتقاد از فعالان استارت‌آپی استان، گفت: «ظرفیت‌های بالقوه فارس در این حوزه هنوز بالفعل نشده است. نقش حاکمیت تسهیل‌گری است نه بازاریابی و از بخش خصوصی انتظار داریم با تمرکز بر مزیت‌های بومی مانند سلامت و بهداشت، نمونه‌های موفق و قابل تکثیر برای کشور ارائه کند.»

تقویت امنیت سایبری و حمایت از تولید محتوا

وزیر ارتباطات امنیت سایبری را یکی از موضوعات حیاتی کشور دانست و با اشاره به «پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین حمله سایبری جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی» گفت: «برنامه‌های جامعی با همکاری دستگاه‌های مختلف برای ارتقای امنیت سایبری در دست اجراست.»

وی با استقبال از توسعه آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی در استان فارس افزود: «وزارت ارتباطات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ستاد افتا، برنامه‌ای گسترده برای تربیت نیروی انسانی در حوزه امنیت سایبری دارد. همچنین، پروژه تعیین نهاد تنظیم‌گر امنیت سایبری در پژوهشگاه ارتباطات در حال نهایی شدن است تا توسعه صنعتی کشور با تأمین امنیت دیجیتال همراه باشد.»

هاشمی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از نهضت تولید محتوا در کشور گفت: «استان فارس با ظرفیت‌های تمدنی، تاریخی و انسانی ممتاز خود، می‌تواند پرچمدار این نهضت باشد.»

وی همچنین از استاندار فارس خواست تا با توجه به اشراف حقوقی خود، در برطرف کردن موانع تقنینی و حقوقی از جمله مسئله کپی‌رایت، همکاری ویژه‌ای داشته باشد.

تاکید استاندار فارس بر نقش فناوری اطلاعات در توسعه

حسینعلی امیری، استاندار فارس و نماینده عالی دولت در استان، نیز در نشست با فعالان فاوا، بر لزوم ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم دیجیتال، هوشمندسازی و هوش مصنوعی تأکید کرد و خواستار یکپارچه‌سازی نظام حکمرانی دیجیتال و هوش مصنوعی در کشور شد.

وی با اشاره به سرعت فوق‌العاده تحولات فناوری، بیان کرد که امروز قدرت در دست جامعه‌ای است که به این فناوری‌های نوین مجهز باشد. امیری همچنین دستیابی به بهره‌وری مثبت را منوط به توجه به دو مؤلفه کلیدی آموزش نیروی انسانی و دانش‌افزایی فناورانه دانست و متذکر شد که با بهره‌وری منفی ۲.۵ درصدی ایران، استفاده از فناوری‌های نوین برای کشور یک اجبار است نه انتخاب.

استاندار فارس برای درک اهمیت موضوع پیشنهاد داد که در مورد علوم جدید، دیجیتال و هوش مصنوعی در کشور جریان‌سازی صورت گیرد.

وی ضمن تمجید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فارس که محصولات انحصاری تولید می‌کنند، پیشنهاد داد که با توجه به سوابق استان در حوزه الکترونیک و نیروی انسانی نخبه، همایش ملی جریان‌سازی فناوری‌های نوین از شیراز آغاز شود.

امنیت سایبری حیاتی است

امیری در بخش دیگری از سخنان خود، بحث امنیت سایبری را حیاتی خواند و با اشاره به چالش‌های جنگ‌های اخیر، بر تقویت زیرساخت‌های امنیتی و آموزش مدیران در مواجهه با سایه فناوری‌های نوین بر شئونات زندگی مردم، تأکید کرد. در نهایت، نماینده عالی دولت در استان فارس به اهمیت حقوق مالکیت فکری اشاره کرد و خواستار تسریع در تصویب لایحه کپی‌رایت شد.

وی یادآور شد که با حل شدن بحث‌های شرعی و وجود فتاوای مراجع از جمله مقام معظم رهبری، بستر برای تبدیل موافقت‌نامه بِرن (زیربنای کپی‌رایت) به قانون فراهم شده است. امیری تأکید کرد که تصویب این قانون هم برای حمایت از تولیدات دانش‌بنیان داخلی و هم برای حفظ اعتبار بین‌المللی کشور در حوزه دیجیتال و علوم جدید کاملاً ضروری است.

در این نشست، فعالان حوزه فاوا و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس، مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح کردند. از جمله موضوعات مورد تأکید آنان می‌توان به ضرورت تسهیل در فرآیند تأیید امنیتی محصولات فاوا، ارتقای جایگاه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به نظام ارتباطات کشور، راه‌اندازی پارک تخصصی فاوا، افزایش اعتبار مالیاتی بخش تحقیق و توسعه، تعیین متولی مشخص برای استارت‌آپ‌ها، و توجه به مهارت‌افزایی نیروی انسانی در حوزه ICT اشاره کرد.

فعالان این حوزه همچنین پیشنهادهایی همچون راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و نوآوری نیروی انسانی، حضور شرکت‌های بومی در اجرای پروژه‌های فیبر نوری، ایجاد آزمایشگاه تعامل در حوزه هوش مصنوعی، توسعه آموزش‌های مرتبط با AI، تسهیل تخصیص ارز برای تجهیزات و نرم‌افزارهای تخصصی، بازنگری در آئین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، ساماندهی زیرساخت‌های قانونی و کپی‌رایت، تکمیل زنجیره اکوسیستم ICT در استان و راه‌اندازی اپراتور سلامت را ارائه کردند.

در پایان این نشست، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از دانش‌آموزان نخبه‌ای که موفق به کسب مدال طلا در المپیاد جهانی اختراعات و نوآوری سوئیس و کره‌جنوبی شده بودند، تقدیر کرد.