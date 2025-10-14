برگزاری بیش از ۱۵۰ برنامه ویژه با حضور نخبگان در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، دارا نثاری با اشاره به تنوع برنامههای اجرا شده در سراسر کشور، اظهار کرد: در هفته نکوداشت روز ملی نخبگان، رؤسای استانی بنیاد با حضور در خطبههای پیش از نماز جمعه، نشستهای خبری، برنامههای تلویزیونی و گفتوگو با رسانهها، گزارشی از عملکرد و برنامههای توسعه فعالیتهای نخبگانی در استانهای خود ارائه کردند.
وی با بیان اینکه دیدارهای صمیمانه نخبگان با مسئولان استانی از مهمترین بخشهای این برنامهها بوده است، افزود: در اغلب استانها نشستهایی با حضور نخبگان و مستعدان برتر با استاندار، نماینده ولیفقیه و دیگر مسئولان استانی برگزار شد تا مدیران کشوری از نزدیک در جریان دغدغهها و دیدگاههای نخبگان قرار گیرند.
نثاری خاطرنشان کرد: در قالب اردوهای علمی و صنعتی نیز نخبگان از مراکز دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری و صنایع بزرگ در استانهای مختلف بازدید کردند تا ضمن آشنایی با ظرفیتهای کشور، زمینه همکاریهای مشترک فراهم شود.
رئیس روابطعمومی بنیاد ملی نخبگان همچنین از برگزاری میز خدمت نخبگانی در بسیاری از استانها خبر داد و گفت: در این بخش، مسئولان استانی بنیاد با معرفی خدمات و حمایتهای بنیاد، پاسخگوی سوالات و درخواستهای نخبگان بودند.
وی یکی از مأموریتهای اصلی بنیاد را تکریم و معرفی الگوهای نخبگی عنوان کرد و افزود: در همین راستا، در بسیاری از استانها مراسمهای تجلیل از نخبگان و مستعدان برتر برگزار شد تا ضمن قدردانی از تلاشهای آنان، فرهنگ نخبگی و الگوهای موفق به جامعه معرفی شوند.
نثاری در پایان با اشاره به تعامل گسترده بنیاد با دستگاههای اجرایی گفت: در جریان این برنامهها، تفاهمنامههای متعددی میان بنیادهای استانی و دستگاههای اجرایی منعقد شد تا از ظرفیت نخبگان در حل مسائل استانی و ملی به بهترین شکل استفاده شود.
نظر شما