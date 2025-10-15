سرهنگ پورمحمدی:۱۲ گروه جهادی در دره شهر فعالیت دارند

سرهنگ حسین پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برپایی نمایشگاه توانمندی‌های بسیج در دره شهر خبر داد و گفت: معرفی ظرفیت‌های بسیج در تمامی عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم* است؛ از حوزه فرهنگی و اجتماعی تا فعالیت‌های اقتصادی و محرومیت‌زدایی که همگی نشان‌دهنده روح مردمان زاگرس‌نشین و جهادگران انقلابی است.

پورمحمدی گفت: در این نمایشگاه با ایجاد صندوق‌های کارآفرینی روستایی ویژه زنان، زمینه اشتغال پایدار در داخل مرزها فراهم شده تا بتوانند از طریق تسهیلات و مشاغل خرد خانگی، استقلال اقتصادی پیدا کنند.

وی افزود: غرفه‌های نمایشگاه شامل صنایع دستی، خیاطی، بافندگی، گلدوزی و تولیدات خانگی زنان روستایی است که بسیاری از آنان در سال‌های گذشته آموزش دیده و هم‌اکنون مشغول به کار و دارای بازار فروش مطلوب هستند.

فرمانده سپاه ناحیه دره‌شهر همچنین به فعالیت گروه‌های جهادی اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از ۱۲ گروه جهادی فعال در زمینه‌های عمرانی، رفع تنش‌های آبی، ویزیت رایگان و خدمات اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار شهرستان فعالیت داشته‌اند.

پورمحمدی تصریح کرد: در این نمایشگاه همچنین غرفه‌هایی برای نمایش آداب، رسوم سنتی و فرهنگ عشایری برپا شده تا بازدیدکنندگان با بخشی از هویت فرهنگی زاگرس‌نشینان آشنا شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۸ غرفه، شش غرفه ویژه خواهران و ۱۲ غرفه ویژه برادران** است و پس از پایان سه‌روزه این نمایشگاه، غرفه‌های برگزیده برای عرضه محصولات خود به نمایشگاه‌های استانی و کشوری معرفی خواهند شد.