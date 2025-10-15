  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵

مقدم: واقعه آتش سوزی مسجد جامع کرمان، عامل شتاب دهنده مسیر انقلاب بود

مقدم: واقعه آتش سوزی مسجد جامع کرمان، عامل شتاب دهنده مسیر انقلاب بود

کرمان- عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در آستانه سالگرد واقعه آتش‌سوزی مسجد جامع کرمان در ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷، این رویداد را نه یک شکست، بلکه عاملی شتاب‌دهنده در مسیر انقلاب دانست.

احمدعلی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واقعه آتش‌سوزی مسجد جامع کرمان در ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷ گفت: این رویداد را نه یک شکست، بلکه عاملی شتاب‌دهنده در مسیر انقلاب است.

وی افزود: محور اصلی این ماندگاری تاریخی بصیرت مردم است که توانست اقدام سرکوبگرانه رژیم سفاک پهلوی را به نمایش قدرت تبدیل کند.

وی تصریح کرد: هدف دژخیمان رژیم سفاک پهلوی از این اقدام، ارعاب و تخریب پایگاه مبارزاتی بود، اما نتیجه‌ای معکوس در پی داشت و این عمل که پس از قیام ۱۷ شهریور صورت گرفت، موجب فوران خشم عمومی و گسترش سریع‌تر موج بیداری ملی در استان کرمان شد و همانند یک کاتالیزور عمل کرد.

این کارشناس سیاسی ادامه داد: واکنش مردم کرمان به این عمل خصمانه نشان داد که جریان انقلابی تنها به اماکن مقدس محدود نیست، بلکه ریشه در عمق مطالبات سیاسی و عدالت‌محوری جامعه دارد.

مقدم، افزود: حضور گسترده و واکنش هوشمندانه مردم، این مبارزه را از بُعد فیزیکی به بُعد شعوری و ایدئولوژیک ارتقا داد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به بُعد روانی این واقعه در سطح ملی اشاره کرد و گفت: این آتش‌سوزی، فراتر از جغرافیای کرمان، به عنوان سندی انکارناپذیر از خشونت عریان رژیم به سایر استان‌ها مخابره شد.

مقدم، افزود: این رویداد به سرعت به یکی از مصادیق اصلی ظلم پهلوی در ادبیات مبارزاتی تبدیل گشت و نه تنها در افکار عمومی استان کرمان، بلکه در سطح ملی نیز بر عزم انقلابیون افزود و لایه‌های پنهان حمایت مردمی را آشکار ساخت.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان، واقعه ۲۴ مهر را نقطه عطف و نمونه‌ای بارز از تبدیل تهدید به فرصت دانست و افزود: درس اساسی برای نسل امروز، پاسداری از همان وحدت، هوشیاری و بصیرت سیاسی است که توانست ساختار استبدادی آن دوران را به چالش بکشد و زمینه را برای پیروزی نهایی فراهم آورد.

کد خبر 6622728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها