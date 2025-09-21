دفاع مقدس؛ دانشگاه اقتدار امروز و مشعل راهنمای نسل جوان

احمدعلی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر ایثار، مقاومت و فداکاری ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی یادآوری شود گفت: این جنگ نه تنها یک درگیری نظامی، بلکه عرصه‌ای برای نمایش وحدت ملی، ایمان و ایستادگی در برابر تجاوز دشمن بود و نسل امروز باید بداند که استقلال و امنیت امروز کشور مرهون همان ایستادگی‌هاست.

وی افزود: در جنگ اخیر نیز همان روحیه مقاومت و همبستگی ملی نمایان شدو ملت ایران نشان داد که همچنان همان روح و غیرتی که در هشت سال دفاع مقدس وجود داشت، زنده و پویاست.

مقدم، ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند با یک حمله کوتاه‌مدت اهداف خود را محقق کنند، اما با انسجام ملی و ایستادگی مردم، نتیجه معکوس گرفتند.

عضو شورای مرکزی دبیر حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: دفاع مقدس هشت ساله پایه‌های اقتدار ملی و خودکفایی دفاعی را بنا نهاد و اگر امروز ایران توانست با اقتدار و سرعت پاسخ دشمن را بدهد، به‌واسطه تجربیات دفاع مقدس است.

وی گفت: آن هشت سال برای ما یک دانشگاه بزرگ بود که امروز ثمرات آن را در توان موشکی، سازماندهی نیروها و روحیه مقاومت مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس، حضور مردم در جبهه‌ها، پشتیبانی از رزمندگان، و صبر و مقاومت خانواده‌ها نقشی بی‌بدیل داشت و در جنگ اخیر نیز ملت با همان روحیه، از نیروهای مسلح پشتیبانی کردند و نشان دادند که در لحظه‌های حساس، ملت و دولت یک صدا هستند که این مشارکت مردمی رمز اصلی پیروزی است.

مقدم، بیان داشت: دوران هشت سال دفاع مقدس، تنها یک برهه تاریخی نیست، بلکه گنجینه‌ای از درس‌ها و عبرت‌هاست که ملت ایران را در سخت‌ترین شرایط، سربلند و سرافراز نگاه داشت.

وی افزود: اقتدار امروز ما، ریشه در همین مقاومت، خودباوری و وحدت ملی دارد که در سایه رهبری امام خمینی (ره) و جانفشانی فرزندان این مرز و بوم شکل گرفت.

دبیرحزب موتلفه اسلامی استان کرمان با تأکید بر لزوم انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های بعد، تصریح کرد: امروز، دشمنان این آب و خاک، با شیوه‌های نوین و ترکیبی، در تلاشند تا هویت ملی و ارزش‌های انقلابی ما را هدف قرار دهند و در چنین شرایطی، تبیین چرایی و چگونگی مقاومت در دوران جنگ، نه تنها یادآور فداکاری‌هاست، بلکه چراغ راهی برای بصیرت‌افزایی و شناخت دسیسه‌های دشمنان محسوب می‌شود.

مقدم گفت: نسل جوان ما، با درک عمیق‌تر از مفاهیم ایثار، شهادت، ولایتمداری و استکبارستیزی که در تار و پود دفاع مقدس تنیده شده، می‌تواند قوی‌ترین سپر دفاعی در برابر جنگ نرم و فشارهای اقتصادی باشد.

وی، ارتباط دفاع مقدس با مسائل روز را مورد توجه قرار داد و گفت: مسائلی چون خودکفایی در صنایع دفاعی، ایستادگی در برابر تحریم‌های ظالمانه، و حفظ انسجام ملی در برابر تفرقه‌افکنی‌ها، همگی بازتابی از روحیه و اراده‌ای است که در دوران جنگ در میان ملت ایران تجلی یافت.

وی ادامه داد: امروز نیز، همان روحیه جهادی و انقلابی، رمز عبور از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و جوانان ایران، با الگوگیری از رزمندگان دیروز، می‌توانند در عرصه‌های علمی، فناوری، تولید و خدمت، حماسه‌های جدیدی بیافرینند و درخت انقلاب را آبیاری کنند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان در پایان، ضمن دعوت از اقشار مختلف جامعه، بخصوص نخبگان فرهنگی و رسانه‌ای، برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: وظیفه ماست که روایت‌های واقعی و الهام بخش دفاع مقدس را به گوش نسل امروز برسانیم تا بدانند که چگونه ملتی با دست خالی، در برابر قدرت‌های جهانی ایستاد و پیروز شد.

مقدم، یادآور شد: این روایت‌ها، سرمایه‌های معنوی کشور هستند و باید قدردان آن‌ها باشیم.