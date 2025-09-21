  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

دفاع مقدس؛ دانشگاه اقتدار امروز و مشعل راهنمای نسل جوان

کرمان- عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به هفته دفاع مقدس، مقاومت هشت ساله را دانشگاهی برای اقتدار امروز ایران و تجربه‌ای حیاتی برای نسل جوان در مواجهه با چالش‌های جدید دانست.

احمدعلی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر ایثار، مقاومت و فداکاری ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی یادآوری شود گفت: این جنگ نه تنها یک درگیری نظامی، بلکه عرصه‌ای برای نمایش وحدت ملی، ایمان و ایستادگی در برابر تجاوز دشمن بود و نسل امروز باید بداند که استقلال و امنیت امروز کشور مرهون همان ایستادگی‌هاست.

وی افزود: در جنگ اخیر نیز همان روحیه مقاومت و همبستگی ملی نمایان شدو ملت ایران نشان داد که همچنان همان روح و غیرتی که در هشت سال دفاع مقدس وجود داشت، زنده و پویاست.

مقدم، ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند با یک حمله کوتاه‌مدت اهداف خود را محقق کنند، اما با انسجام ملی و ایستادگی مردم، نتیجه معکوس گرفتند.

عضو شورای مرکزی دبیر حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: دفاع مقدس هشت ساله پایه‌های اقتدار ملی و خودکفایی دفاعی را بنا نهاد و اگر امروز ایران توانست با اقتدار و سرعت پاسخ دشمن را بدهد، به‌واسطه تجربیات دفاع مقدس است.

وی گفت: آن هشت سال برای ما یک دانشگاه بزرگ بود که امروز ثمرات آن را در توان موشکی، سازماندهی نیروها و روحیه مقاومت مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: در دفاع مقدس، حضور مردم در جبهه‌ها، پشتیبانی از رزمندگان، و صبر و مقاومت خانواده‌ها نقشی بی‌بدیل داشت و در جنگ اخیر نیز ملت با همان روحیه، از نیروهای مسلح پشتیبانی کردند و نشان دادند که در لحظه‌های حساس، ملت و دولت یک صدا هستند که این مشارکت مردمی رمز اصلی پیروزی است.

مقدم، بیان داشت: دوران هشت سال دفاع مقدس، تنها یک برهه تاریخی نیست، بلکه گنجینه‌ای از درس‌ها و عبرت‌هاست که ملت ایران را در سخت‌ترین شرایط، سربلند و سرافراز نگاه داشت.

وی افزود: اقتدار امروز ما، ریشه در همین مقاومت، خودباوری و وحدت ملی دارد که در سایه رهبری امام خمینی (ره) و جانفشانی فرزندان این مرز و بوم شکل گرفت.

دبیرحزب موتلفه اسلامی استان کرمان با تأکید بر لزوم انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های بعد، تصریح کرد: امروز، دشمنان این آب و خاک، با شیوه‌های نوین و ترکیبی، در تلاشند تا هویت ملی و ارزش‌های انقلابی ما را هدف قرار دهند و در چنین شرایطی، تبیین چرایی و چگونگی مقاومت در دوران جنگ، نه تنها یادآور فداکاری‌هاست، بلکه چراغ راهی برای بصیرت‌افزایی و شناخت دسیسه‌های دشمنان محسوب می‌شود.

مقدم گفت: نسل جوان ما، با درک عمیق‌تر از مفاهیم ایثار، شهادت، ولایتمداری و استکبارستیزی که در تار و پود دفاع مقدس تنیده شده، می‌تواند قوی‌ترین سپر دفاعی در برابر جنگ نرم و فشارهای اقتصادی باشد.

وی، ارتباط دفاع مقدس با مسائل روز را مورد توجه قرار داد و گفت: مسائلی چون خودکفایی در صنایع دفاعی، ایستادگی در برابر تحریم‌های ظالمانه، و حفظ انسجام ملی در برابر تفرقه‌افکنی‌ها، همگی بازتابی از روحیه و اراده‌ای است که در دوران جنگ در میان ملت ایران تجلی یافت.

وی ادامه داد: امروز نیز، همان روحیه جهادی و انقلابی، رمز عبور از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و جوانان ایران، با الگوگیری از رزمندگان دیروز، می‌توانند در عرصه‌های علمی، فناوری، تولید و خدمت، حماسه‌های جدیدی بیافرینند و درخت انقلاب را آبیاری کنند.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان در پایان، ضمن دعوت از اقشار مختلف جامعه، بخصوص نخبگان فرهنگی و رسانه‌ای، برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خاطرنشان کرد: وظیفه ماست که روایت‌های واقعی و الهام بخش دفاع مقدس را به گوش نسل امروز برسانیم تا بدانند که چگونه ملتی با دست خالی، در برابر قدرت‌های جهانی ایستاد و پیروز شد.

مقدم، یادآور شد: این روایت‌ها، سرمایه‌های معنوی کشور هستند و باید قدردان آن‌ها باشیم.

