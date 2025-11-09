احمد علی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، پویش مردمی «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» را بازتابی از روح مقاومت و عزت‌طلبی ملت ایران دانست و گفت: این پویش نه یک شعار احساسی، بلکه ترجمان واقعیتی تاریخی است که بارها در جریان تحولات معاصر و منطقه‌ای به اثبات رسیده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های بیگانه افزود: از ملی شدن صنعت نفت تا دوران دفاع مقدس، از شکست تحریم‌های ظالمانه تا فروپاشی پروژه‌های براندازی، همواره دشمنان ناچار شده‌اند در برابر ایمان و اراده ملت ایران سر فرود آورند و تاریخ نشان داده است که هرگاه ایران ایستاده، آنان عقب‌نشینی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: امروز نیز در شرایط جنگ ترکیبی و رسانه‌ای جبهه استکبار، این پویش مردمی یادآور این حقیقت است که عزت و استقلال نه با سازش، بلکه با مقاومت حفظ می‌شود.

مقدم، ادامه داد: تسلیم امنیت نمی‌آورد، بلکه طمع دشمن را بیشتر می‌کند و تنها ملتی که بر اصول خود پافشاری کند سربلند می‌ماند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه ایران امروز با تکیه بر ایمان دینی توان دفاعی، پیشرفت علمی و پشتوانه مردمی خود به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده جهان تبدیل شده گفت: ایستادگی در برابر استکبار یک ضرورت ملی و یک تکلیف تاریخی است و آینده منطقه و معادلات جهانی در گرو پایداری ملت‌هایی است که زیر بار سلطه نمی‌روند.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این پویش بازخوانی درست تاریخ انقلاب و مقاومت ملت ایران است.

مقدم، گفت: اگر تاریخ را ندانیم ارزش دفاع ۸ ساله و مقاومت‌های امروز را درک نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تحریف تاریخ بزرگ‌ترین خطر برای هویت نسل جوان است افزود: اگر نسل امروز از واقعیت دوران پهلوی و خفقان آن روزها آگاه نباشد طبیعی است که دروغ دوران به‌اصطلاح طلایی را باور کند.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان با اشاره به نقش ایران در الهام بخشی به ملت‌های منطقه اظهار داشت: ایران با ایستادگی خود معادلات قدرت را تغییر داده و جبهه مقاومت را به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل کرده است.

مقدم، ادامه داد: امروز ملت‌های زیادی از غرب آسیا تا آمریکای لاتین راه استقلال خود را با الگوگیری از تجربه ملت ایران آغاز کرده‌اند.

وی تأکید کرد: پیام این پویش روشن است؛ ملت ایران نه با تهدید می‌ترسد و نه با تحریم متوقف می‌شود.

وی افزود: ایمان، اتحاد و پایداری سلاح اصلی ماست و تاریخ بار دیگر نشان خواهد داد که دشمن ناچار است در برابر عظمت ایران زانو بزند.