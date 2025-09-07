  1. استانها
قیام ۱۷ شهریور؛ طنین ایستادگی ملت در گذر تاریخ و درس‌هایی برای امروز

کرمان- عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: قیام خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ نه تنها نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، بلکه آینه‌ای عبرت‌آموز برای تحلیل وقایع کنونی کشور است.

احمد علی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناسبت سالگرد قیام خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، این روز را یادآور جنایت هولناک مزدوران ستم‌شاهی پهلوی در به خاک و خون کشیدن جمعی از مردم بی‌دفاع ایران خواند و تأکید کرد این واقعه، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، بلکه آینه‌ای عبرت‌آموز برای تحلیل وقایع کنونی کشور است.

وی به ابعاد این واقعه تاریخی اشاره کرد و افزود: کشتار جمعه سیاه در واقع نمایانگر اوج خشونت و ناامیدی رژیمی بود که با سرکوب، قصد خاموش کردن صدای ملت را داشت.

مقدم، با بیان اینکه این قیام، با وجود بهای سنگینی که داشت، شعله‌های مبارزه را فروزان‌تر کرد و مردم را مصمم‌تر از پیش به ادامه راه تا پیروزی نهایی هدایت کرد، به جنبه تحلیلی این واقعه پرداخت و اظهار داشت: تظاهرات شهریور ۵۷، صرفاً واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه اوج‌گیری مطالبات انباشته شده ملت در طول سال‌ها ظلم، فساد و وابستگی رژیم پهلوی به قدرت‌های بیگانه بود.

وی افزود: این پیام روشن مردم به شاه و حامیانش بود که دوران استبداد به سر آمده و صدای ملت دیگر قابل سرکوب نیست.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان گفت: سرکوب خونین ۱۷ شهریور، نه تنها رژیم را تقویت نکرد، بلکه منجر به ریزش بیشتر نیروهای حامی و پیوستن بدنه جامعه به صف انقلابیون شد.

مقدم، ادامه داد: این رویداد، با تضعیف پایه‌های حکومت پهلوی و زیر سوال بردن مشروعیت آن، مقدمه‌ای شد بر پیروزی نهایی انقلاب اسلامی و گواهی داد که ملت تا پای جان برای آزادی و استقلال خواهد ایستاد.

این کارشناس سیاسی، به پیوند این واقعه تاریخی با شرایط امروز کشور پرداخت و تصریح کرد: در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبروست، درس‌های قیام ۱۷ شهریور همچنان راهگشا هستند و همانطور که ملت ایران در سال ۱۳۵۷ با ایستادگی در برابر ظلم، پیامی جهانی ارسال کرد، امروز نیز با بصیرت و وحدت می‌تواند بر مشکلات فائق آید.

مقدم، گفت: تأکید بنده بر پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن، همان پیام جاودانه‌ای است که باید از حماسه‌آفرینان ۱۷ شهریور آموخت.

وی افزود: فراموش نکردن وقایع تلخ گذشته، نه تنها یک وظیفه تاریخی، بلکه چراغ راه هدایت نسل‌های امروز و فردای ایران برای عبور از موانع و دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر است.

