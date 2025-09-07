احمد علی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناسبت سالگرد قیام خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، این روز را یادآور جنایت هولناک مزدوران ستمشاهی پهلوی در به خاک و خون کشیدن جمعی از مردم بیدفاع ایران خواند و تأکید کرد این واقعه، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، بلکه آینهای عبرتآموز برای تحلیل وقایع کنونی کشور است.
وی به ابعاد این واقعه تاریخی اشاره کرد و افزود: کشتار جمعه سیاه در واقع نمایانگر اوج خشونت و ناامیدی رژیمی بود که با سرکوب، قصد خاموش کردن صدای ملت را داشت.
مقدم، با بیان اینکه این قیام، با وجود بهای سنگینی که داشت، شعلههای مبارزه را فروزانتر کرد و مردم را مصممتر از پیش به ادامه راه تا پیروزی نهایی هدایت کرد، به جنبه تحلیلی این واقعه پرداخت و اظهار داشت: تظاهرات شهریور ۵۷، صرفاً واکنشی به یک حادثه نبود، بلکه اوجگیری مطالبات انباشته شده ملت در طول سالها ظلم، فساد و وابستگی رژیم پهلوی به قدرتهای بیگانه بود.
وی افزود: این پیام روشن مردم به شاه و حامیانش بود که دوران استبداد به سر آمده و صدای ملت دیگر قابل سرکوب نیست.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان گفت: سرکوب خونین ۱۷ شهریور، نه تنها رژیم را تقویت نکرد، بلکه منجر به ریزش بیشتر نیروهای حامی و پیوستن بدنه جامعه به صف انقلابیون شد.
مقدم، ادامه داد: این رویداد، با تضعیف پایههای حکومت پهلوی و زیر سوال بردن مشروعیت آن، مقدمهای شد بر پیروزی نهایی انقلاب اسلامی و گواهی داد که ملت تا پای جان برای آزادی و استقلال خواهد ایستاد.
این کارشناس سیاسی، به پیوند این واقعه تاریخی با شرایط امروز کشور پرداخت و تصریح کرد: در شرایط کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبروست، درسهای قیام ۱۷ شهریور همچنان راهگشا هستند و همانطور که ملت ایران در سال ۱۳۵۷ با ایستادگی در برابر ظلم، پیامی جهانی ارسال کرد، امروز نیز با بصیرت و وحدت میتواند بر مشکلات فائق آید.
مقدم، گفت: تأکید بنده بر پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن، همان پیام جاودانهای است که باید از حماسهآفرینان ۱۷ شهریور آموخت.
وی افزود: فراموش نکردن وقایع تلخ گذشته، نه تنها یک وظیفه تاریخی، بلکه چراغ راه هدایت نسلهای امروز و فردای ایران برای عبور از موانع و دستیابی به آیندهای روشنتر است.
