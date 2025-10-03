به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، شرکت مذکور این آپدیت را در سیستم توصیه خود اعلام کرد و گفت تغییرات مذکور از ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی اجرایی می شود. کاربران از هفتم اکتبر نوتیفیکیشن های تغییرات را دریافت خواهند کرد.

این اقدام نشان‌دهنده تلاش متا برای پیوند بهتر سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری خود در حوزه هوش مصنوعی مولد با کسب‌وکار اصلی تبلیغات آنلاین است. این شرکت تابستان سال جاری میلادی یک کمپین گسترده استخدام و هزینه‌کرد در حوزه هوش مصنوعی برگزار و در گزارش درآمد سه‌ماهه دوم خود در جولای اعلام کرد این ابتکارات هوش مصنوعی منجر به رشد هزینه‌های سالانه بالاتر در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ خواهد شد.

متا هم اکنون قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد را از طریق دستیار دیجیتال Meta AI در اختیار کاربران قرار می‌دهد که در اپ هایی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و مسنجر ادغام شده است. Meta AI همچنین به عنوان یک اپلیکیشن و وب‌سایت مستقل نیز در دسترس است.

کاربران می‌توانند مانند تعامل با چت جی پی تی متعلق اوپن‌ای‌آی، با Meta AI نیز گفتگو کنند و از آن درخواست مسیرنمایی یا تولید تصاویر برحسب دستوراتشان کنند.

کریستی هریس مدیر حریم خصوصی و سیاست گذاری داده متا در شیوه کارکرد این آپدیت و تبلیغاتی که مردم در فیس بوک، اینستاگرام دیگر اپ های مرتبط با متا می بییند، توضیحاتی داد و یک مثال زد.

به عنوان مثال هنگامیکه کاربران با Meta AI دربابه برنامه ریزی تعطیلات خانوادگی چتی می کنند، پاسخ های این دستیار صوتی روی نوع ریلز هایی که برای آنها در فیس بوک توصیه می شود، تاثیر خواهد گذاشت. همچنین تعامل ها صوتی افراد با Meta AI هنگام استفاده از عینک ری بن متا نیز روی موتور توصیه شرکت تاثیر خواهد داشت.

بنابراین خواه فرد از کیبورد برای تایپ تعاملات یا از نسخه صوتی استفاده کند، متا از این سیگنال ها استفاده خواهد کرد.