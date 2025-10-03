تنظیمات تایم لاین اینستاگرام و فیس بوک باید در هلند تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق گفته دادگاه عناصر طراحی هر دو پلتفرم درراستای قانون سرویس های دیجیتال اتحادیه اروپا نیستند. دادگاه مذکور به متا دو هفته فرصت داده تا راهی مستقیم و ساده برای انتخاب عدم استفاده از تایم لاینی که با محتوای پیشنهادی ارائه میدهد، بر گزیند.
همچنین برای کاربران فیسبوک و اینستاگرام گزینههای سادهتری برای استفاده از تایملاینهایی ارائه شود که مبتنی بر پروفایلسازی نباشد.
این دادگاه اعلام کرد که برخی از عناصر طراحی این دو پلتفرم با قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (Digital Services Act) همخوانی ندارد. دادگاه به متا مهلت داد تا ظرف دو هفته به کاربران «راهی مستقیم و ساده» برای انتخاب عدم استفاده از تایملاینی با محتوای پیشنهادی ارائه دهد. همچنین طبق رای دادگاه انتخاب کاربران برای استفاده از تایم لاین زمانی یا سایر نسخه های بدون پروفایل سازی باید اجرایی باقی بماند و پس از بستن اپ یا وب سایت نباید به حالت قبلی باز گردد.
به گفته دادگاه، رویه فعلی متا که در آن تایملاین مبتنی بر پروفایل بهطور خودکار پس از هر بار بستن برنامه یا وبسایت فعال میشود، نمونهای از «الگوهای تاریک» ممنوعه (dark pattern) است و ناقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب میشود.
دادگاه همچنین تأکید کرد که حفظ این گزینهها، بهویژه با توجه به انتخابات سراسری هلند در تاریخ ۲۹ اکتبر، اهمیت بیشتری پیدا میکند. البته سخنگوی متا اعلام کرد خواهان تجدید نظر رای دادگاه خواهد شد.
نظر شما