به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس اسناد عمومی، آژانس ICE درخواستی برای دریافت اطلاعات ثبت کرده که جزئیات استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، ایکس، اینستاگرام، تیک‌تاک، ردیت و یوتیوب را برای شناسایی افراد تحت تعقیب را شرح می‌دهد.

انتظار می رود این تیم برای پرونده های اضطراری به مدت ۳۰ دقیقه روی سرنخ های مربوط به ۱۰ نفر نخست فهرست تحت تعقیب ICE کار کند. با این وجود گستره فعالیت شامل بازه زمانی هشت ساعته برای یافتن سرنخ درباره پرونده های کم اهمیت تر نیز می شود مانند نمونه هایی که مربوط به یک فرد دارای محکومیت با جرم غیر خشن یا فردی که هیچ محکومیتی ندارد اما تاریخچه دستگیری وی بسیار طولانی است.

ICE طبق اسناد می خواهد حداقل ۱۲ نیروی تمام‌وقت در مرکز ملی تحلیل و هدف‌گیری جنایی خود در ویلیستون، ورمانت، استخدام کند که سه نفر آنها باید در همه‌ٔ اوقات حاضر و در حال انجام وظیفه باشند.

این آژانس از سوی دیگر به دنبال حداقل ۱۶ پیمانکار تمام‌وقت برای مرکز واکنش اجرایی اقیانوس آرام در سانتا آنا، کالیفرنیا است و در آنجا حداقل دو نفر در نوبت کاری برای «نیازهای خارج از ساعات کاری و موقعیت‌های اضطراری» حضور خواهند داشت.

هرچند این برنامه ها در مرحله اولیه هستند اما ICE تصمیم دارد یک برنامه تهاجمی اجرا کند و حتی از پیمانکاران احتمالی بخواهد هوش مصنوعی را برای دستیابی به اهدافشان به کار گیرند. البته این آژانس فدرال اقدامات جنجالی انجام داده و به استفاده از فناوری شناسایی چهره متهم شده است.