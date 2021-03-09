به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم پایانی هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران ساعت ۱۴ روز چهارشنبه (۲۰ اسفند ۱۳۹۹) با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در این مراسم بجز سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حجت‌الاسلام حبیب‌الله رضا ارزانی رئیس ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور و ابراهیم حیدری مدیرکل محترم دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور خواهند داشت.

این مراسم به صورت زنده و مستفیم از طریق درگاه‌های الکترونیکی زیر پخش خواهد شد.

اسکای روم شبکه ترویج کتابخوانی

https://www.skyroom.online/ch/daftar۱۳۹۹/r

آپارات شبکه ترویج کتابخوانی

http://bookpromotion.ir/live

اینستا گرام شبکه ترویج کتاب‌خوانی

http://instagram.com/bookpromotion.ir

اینستا گرام شبکه مروجان کتابخوانی کشور

http://instagram.com/moravejan_ketabkhani

در این برنامه ۱۰ روستا به‌عنوان روستاهای برگزیده دوستدار کتاب، پانزده روستا به‌عنوان روستاهای شایسته تقدیر دوستدار کتاب و یک روستا نیز به‌عنوان روستای برگزیده بخش استمرار معرفی خواهند شد. به روستاهای برگزیده این برنامه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال هدیه نقدی از سوی نهادها و سازمان‌های همکار در این جشنواره پرداخت خواهد شد.

در برگزاری این برنامه دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان مشارکت دارند.

هفتمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران از شهریورماه امسال با اعلام فراخوان آن شروع به کار کرد. شیوع و گسترش بیماری کویید ۱۹ باعث شد برگزاری این برنامه با رویکرد توجه به فضای مجازی برگزار شود و علی‌رغم شیوع این بیماری امسال ۲۰۵۰ روستا و منطقه عشایری از سراسر کشور در این برنامه شرکت کردند که نسبت به سال گذشته از رشد ۴۰ درصدی برخوردار است.