یزدانی: بیش از ۴۸۰۰ تن خرما در فنوج تولید شد

محمدنبی یزدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ویژه فنوج در تولید خرما، گفت: شهرستان فنوج از مناطق مستعد و تأثیرگذار در تولید و عرضه خرما در سطح استان به شمار میرود.
مدیر جهاد کشاورزی فنوج افزود: در سال جاری، میزان تولید خرما در شهرستان فنوج به بیش از ۴۸۰۰ تن رسیده است، که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به عنوان منبعی پایدار برای اشتغال و درآمدزایی، نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه ایفا میکند.
یزدانی بیان کرد: ظرفیت سردخانههای موجود در شهرستان ۳۰۰۰ تن است و علاوه بر آن ظرفیتی معادل ۲۰۰۰ تن نیز در دست پیگیری برای اخذ مجوز است.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای نگهداری و فرآوری محصول، به کشاورزان کمک میکند تا با برنامهریزی دقیقتر در زمان عرضه محصول، از نوسانات قیمتی بازار جلوگیری کرده و ارزش افزوده محصول خود را حفظ کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فنوج تصریح کرد: از مهمترین ارقام خرما تولیدی در این منطقه میتوان به مضافتی، ربی، زاهدی، پیارم، مجول، دسکی و هلیله اشاره کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۵۴۰ هکتار از نخلستانهای شهرستان در چارچوب بیمه محصولات کشاورزی پوشش داده شده است که این اقدام به افزایش پایداری تولید و حمایت از کشاورزان در مواجهه با مخاطرات طبیعی و نوسانات بازار کمک میکند.
