خانه مهارت در روستای رمین چابهار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رشد (خانه مهارت) منظومه چابهار صبح چهارشنبه با حضور اعضای شورای راهبردی ستاد حاشیه و منظومههای روستایی استان در روستای رمین به بهرهبرداری رسید.
این مرکز با هدف توانمندسازی و آموزش گروههای هدف در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه ظرفیتهای محلی راهاندازی شده است.
مسئولان با تأکید بر نقش خانه مهارت در توسعه اقتصاد محلی و ارتقای مهارتهای بومی جوانان و بانوان روستایی، این اقدام را در مسیر تحقق اهداف طرحهای منظومهای و کاهش نابرابریهای منطقهای مؤثر خواندند.
مرکز رشد منظومه چابهار با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بهعنوان یکی از پروژههای پیشران توسعه روستایی، مأموریت دارد تا بستر لازم برای آموزشهای کاربردی، کارآفرینی و ایجاد مشاغل خانگی و پایدار را در سطح منطقه فراهم آورد.
