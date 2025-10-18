بازار متلاطم لبنیات در استان بوشهر؛ لزوم برخورد با گرانفروشان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمد غلامحسینی: لبنیات یکی از ارکان اصلی و جز جدانشدنی سفرهای ایرانی است که مردم استان بوشهر نیز از گذشته تاکنون تمایل بالایی به استفاده از فرآوردههای لبنی در وعدههای مختلف غذایی خود داشتهاند.
یکی از مهمترین مصارف لبنیات برای بوشهریها، استفاده از ماست در کنار خرما باشد که یکی از ترکیبات جذاب برای بوشهریها به ویژه در وعده ناهار است ولی طی سالهای اخیر مصرف این ترکیب کمتر شده است.
دیگر فرآوردههای لبنی نظیر شیر، پنیر، دوغ و… نیز در بین خانوادههای بوشهری پرطرفدار است ولی افزایش قیمت این کالا در سطح بازار باعث کاهش دسترسی مردم و کاهش میزان مصرف شده است.
بازار لبنیات در استان بوشهر و سراسر کشور با افزایش چشمگیر قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده است. و گزارشهای میدانی از بازار استان بوشهر حاکی از سایه سنگین گرانی بر سبد کالاهای اساسی بهویژه محصولات لبنی است.
گلایه از کاهش قدرت خرید
یک شهروند بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید افزایش چشمگیر قیمتها میگوید: قیمتها افزایش چشمگیریپیداکرده و در این شرایط خرید خیلی سختتر میشود. با این وضعیت گرانی و کاهش قدرت خرید، واقعاً نمیدانیم چطور خرج کنیم.
علی، یک کارگر ساختمانی، با ناراحتی بیان میکند: همهچیز گران شده است و نمیتوانیم خریدهایمان را انجام دهیم، وی بر لزوم نظارت بهتر مسئولان تأکید میکند.
دیگر پنیر و شیر تبدیل به کالای لوکس شدهاند
معلم و مادر دو فرزند نیز به خبرنگار مهر گفت: من هرماه با حقوق معلمیام، برای خرید مایحتاج اولیه خانواده برنامهریزی میکنم، اما قیمت یک پنیر معمولی از مرز ۱۰۰ هزار تومان گذشته است.
وی افزود: بچههایم عادت داشتند صبحانه شیر با کاکائو بخورند، اما الآن مجبورم به بهانههای مختلف، این عادت را از سرشان بیندازم،. واقعاً چه توضیحی میتوان به یک کودک هفتساله داد؟ اینکه بگوییگران است ولی هر روز خودروهای لوکس ببینی، برای بچه قانعکننده نیست، ما داریم سلامت نسل آینده را به خطر میاندازیم.
رضا کارگر باربر در اسکله به خبرنگار مهر گفت: من با روزی ۱۲-۱۰ ساعت کار سخت وقتی میرسم مغازه، با یک حساب سرانگشتی، درآمد یک روز من فقط میشود چند قلم لبنیات. مجبورم سراغ محصولات ارزانقیمتتر و پایین رتبه بروم، همسرم میگوید این ماستها آبکی و بیکیفیت است، اما چارهای نیست. شرمنده زن و بچهام شدهام.
بین دارو و لبنیات ماندهایم
موسوی، بازنشسته نیز بیان کرد: من و همسرم هر دو مشکل پوکی استخوان داریم و دکتر تأکید کرده لبنیات مصرف کنیم.
وی افزود: حقوق بازنشستگیام کفاف هزینههای دارو و درمان و همین لبنیات را با هم نمیدهد. مجبوریم یکی را انتخاب کنیم، این یک ظلم آشکار به سالمندان است.
وی بیان کرد: گاهی نوههایم به دیدنمان میآیند، دلم میخواهد برایشان شیرکاکائو بخرم، اما از عهدهاش برنمیآیم. واقعاً خجالت میکشم.
صبحانه دانشجویی حذف شد
فاطمه، از دانشجو یان نیز گفت: قبلاً نان و پنیر غذای اصلی ما در خوابگاه بود، ما مجبوریم صبحانه را با نان و چای شیرین یا مرباهای کم کیفیت بگذرانیم.
وی گفت: این موضوع روی تمرکز و انرژی ما در کلاسها (تأثیر مستقیم) دارد. از مسئولین میپرسم، آیا این یعنی دانشجو نباید شیر بخورد؟
جای شیر، چای میدهیم
فاطمه مادر سه فرزند نیز به خبرنگار مهر گفت: قبلاً حداقل شبها یک لیوان شیر برای بچهها میریختم، حالا شده یک بسته شیر چند روزه را با زحمت میخریم و فقط موقعی که مهمان داریم، درمیآوریم.
وی گفت: بچههای کوچکم مدام میپرسند شیر نداریم؟ مجبورم به جای شیر، چای خیلی شیرین به آنها بدهم. واقعاً نگران سلامتی بچهها هستم. گوشت که در توان نیست، حالا لبنیات هم دارد کنار میرود. این چه زندگی است؟
ما هم مقصر نیستیم
فروشنده یک مغازه لبنیاتی به خبرنگار مهر میگوید: مردم حق دارند عصبانی باشند؛ اما تقصیر ما چیست؟ خودمان هم برای خرید از پخشکننده مجبوریم پول گزاف بدهیم. اگر تخفیف بدهیم، ضرر میکنیم.
وی بیان کرد: مردم خشمگین هستند، بعضیها با داد و بیداد مغازه را ترک میکنند. دیروز یک آقا گفت شما دارید گرانفروشی میکنید، من که جز حسرت خوردن کاری نمیتوانم بکنم. کسبوکارها دارد از رونق میافتد.
کمربندها را سفت ببندید، گرانی جهشی است!
راننده تاکسی به خبرنگار مهر گفت: من که رانندهام، میگویم این گرانی لبنیات از همه پیچهای خطرناک مسیر بوشهر به شیراز هم تندتر است!
سید حسن گفت: قیمت شیر و ماست از بنزین هم سریعتر بالا میرود، خانوادهام میگویند حداقل دوغ بخرم، اما دوغ هم دیگر آب طلا شده، مردم سوار تاکسی میشوند و فقط از گرانی صحبت میکنند. گوش کردن به حرفهایشان آدم را افسرده میکند.
رتبه نگرانکننده مصرف لبنیات در بوشهر
آمارها نشان میدهد استان بوشهر با مصرف سرانه تنها ۳۰.۳ کیلوگرم لبنیات در سال، بهعنوان کممصرفترین استان ایران شناخته میشود. این آمار پایین، پیامد مستقیم کاهش قدرت خرید و گرانی است.
بررسیهای ملی نشان میدهد افزایش قیمت لبنیات در بوشهر نیز، تحت تأثیر عوامل کلانی است که کل صنعت لبنیات کشور را درگیر کرده است:
افزایش قیمت شیر خام؛
قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری بهطور رسمی به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته و گاهی در بازار تا ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نیز به فروش میرسد که این امر بهطور مستقیم بر قیمت محصولات نهایی تأثیر میگذارد.
یکی از دلایل اصلی گرانی، جذابیت صادرات شیر خشک به دلیل نرخ دلار است، تولیدکنندگانشیر خشک، شیر خام را با قیمت بالاتری از دامداران خریداری میکنند و این امر زنجیره تأمین مواد اولیه کارخانههای لبنی را با اختلال مواجه میکند.
بلاتکلیفی قیمتگذاری و افزایش سلیقهای قیمتها، در سال جاری، قیمت مصوب محصولات لبنی به موقع اعلام نشده و این بلاتکلیفی منجر به تعیین قیمتهای سلیقهای و خودسرانه توسط برخی از واحدهای صنفی و صنایع لبنی شده است.
افزایش سایر هزینههای تولید
هزینههای دیگری مانند مواد بستهبندی نزدیک ۴۰ درصد، حمل و نقل حدود ۳۰ درصدوحاملهای انرژی نیزبهطور قابل توجهی افزایش یافتهاند.
نظارت دستگاههای دولتی در بوشهر
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویتها ما در حوزه بازار، نظارت مستمر است که در این زمینه اقدامات و طرحهای خوبی در دست اجرا است.
نصرالله کشاورز از اجرای ویژه تشدید برخورد با اصناف متخلف خبر داد و اضافه کرد: برای متخلفان پرونده تشکیل میشود و تاکنون ۲۲۱ پرونده در عرصه گرانفروشی در استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه افزایش خودسرانه قیمتها ممنوع است ادامه داد: با واحدهای متخلف بهصورت قاطعانه برخورد خواهیم کرد.
وضعیت کنونی بازار لبنیات در استان بوشهر، تبلور یک چالش ملی است که تحت تأثیر عوامل ساختاری مانند افزایش قیمت شیر خام، سیاستهای صادراتی و بلاتکلیفی در قیمتگذاری قرار دارد، اگرچه دستگاههای نظارتی استانی قول برخورد با متخلفان را دادهاند، اما به نظر میرسد که حل اساسی این بحران بدون اتخاذ سیاستهای کلان و حمایت از زنجیره تولید برای تثبیت قیمتها و حفظ قدرت خرید مردم میسر نخواهد بود.
