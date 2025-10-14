میزان استفاده مردم آذربایجان غربی از لبنیات؛افزایش چراغ خاموش قیمت ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سکینه اسمی: در ماه‌های اخیر مردم استان با توجه به نوسانات بازار و افزایش لحظه‌ای قیمت‌های مواد غذایی به خصوص محصولات لبنی با چالش خروج این مواد غذایی و افزایش خطر سلامت مواجه شده اند.

در ماه‌های اخیر به خصوص هفته‌های گذشته قیمت کالاهای ضروری به ویژه لبنیات برای چندمین بار به صورت چراغ خاموش افزایش یافته است و متأسفانه مردم باید هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهایی باشند که یکی از ضروریات سلامتی یک فرد است، هر چند مسئولان امر این موضوع را چندان تأیید نکرده و بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید می‌کنند اما بازار لبنیات بر مدار وعده‌های مسئولان نمی چرخد.

این روزها در استان آذربایجان غربی همانند سایر استان‌ها بازار لبنیات بار دیگر با رشد قیمت‌ها مواجه شده است؛ آن هم در شرایطی که هیچ مصوبه یا اعلام رسمی از سوی مراجع ذی‌ربط برای افزایش نرخ‌ها وجود ندارد.

افزایش قیمت لبنیات در شرایطی اتفاق می‌افتد که مصرف سرانه شیر و لبنیات در کشور و استان طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. گرانی‌ها موجب شده بسیاری از خانوارها، لبنیات را از سبد تغذیه خود حذف یا به‌شدت محدود کنند.

مسئولان ذیربط در این حوزه یکی از مهمترین دلایل چالش و نابسامانی را عدم تعیین‌کننده قیمت نهایی محصول توسط دولت به خصوص سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی می‌دانند اما تا زمانی که قیمت کارشناسی‌شده و رسمی برای محصولات لبنی اعلام نشود، این وضعیت در بازار لبنیات ادامه خواهد داشت. بنابراین لازم است وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار هرچه سریع‌تر اقدام کارشناسی انجام داده و مصوبه لازم را صادر کند.

نظارت دقیقی بر بازار کالاهای اساسی وجود ندارد

حاجی زاده یکی از شهروندان ارومیه در خصوص افزایش قیمت لبنیات به خبرنگار مهر گفت: با تشدید وضعیت اقتصادی در جامعه متأسفانه شاهد افزایش‌های خودسرانه در قیمت برخی کالاهای اساسی و این روزها به خصوص شاهد افزایش قیمت محصولات لبنی هستیم.

وی با بیان اینکه نظارت دقیقی از سوی مسئولان بر بازار کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود: در روزهایی که وضعیت معیشت مردم دچار مشکل شده است بی توجهی مسئولان مردم را دچار نارضایتی کرده است.

حاجی زاده با بیان اینکه محصولات لبنی به سلامت فرزندانمان مرتبط است و نمی‌توانیم به مصرف این کالاها بی توجه باشیم، گفت: در ماه‌های اخیر قدرت خرید اقلام اساسی به خصوص محصولات لبنی که از کالاهای اساسی و ضروری خانواده است را ندارم و مجبور به خرید محدود شده ام.

یکی از کارمندان بازنشسته ارومیه نیز با گلایه از افزایش چراغ خاموش قیمت لبنیات در ارومیه گفت: فشار اقتصادی و گرانی بر معیشت و زندگی مردم سایه انداخته و لبنیات با توجه به نیاز مردم برای حفظ سلامتی به خصوص فرزندان نباید افزایش داشته باشند.

وی با بیان اینکه همه مردم تحت فشار هستند، دریغ کردن نان و پنیر از مردم و اقشار ضعیف جامعه به دور از انصاف است، افزود: افزایش قیمت باید اصولی و منطقی باشد و به صورت رسمی اعلام شود نمی‌شود که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت خودسرانه باشیم.

این شهروند ارومیه‌ای با اشاره به نیاز ضروری کودکان به محصولات لبنی عنوان کرد: برای سلامت و رشد مناسب کودکان به خصوص اینکه در فصل بازگشایی مدارس قرار داریم مصرف شیر و لبینات برای فرزندان ضروری است و دولت باید با نظارت دقیق بر بازار لبنیات در این زمینه چاره اندیشی کند.

تولید کنندگان و فروشندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت لبنیات ندارند

در حالی هفته‌های اخیر گرانی قیمت لبنیات به یکی از مشکلات و چالش‌های مردم تبدیل شده که رئیس اتحادیه لبنیات ارومیه معتقد است تولید کنندگان و فروشندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت با توجه به تورم و افزایش قیمت مواد اولیه ندارند.

رحیم معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولید کنندگان با اصناف از افزایش قیمت راضی نیستند اما وقتی قیمت مواد اولیه و قیمت شیرخام، نهاده‌ها و کنسانتره روز به روز در حال افزایش است مجبور به افزایش قیمت هستند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت از سوی فروشندگان محصولات لبنی منطقی است، گفت: قیمت شیر خام از ۱۶ هزار تومان به ۲۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و تولیدکنندگان نیز شاهد افزایش از ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان هستند فروشنده نیز مجبور است قیمت را افزایش دهد.

معصومی تورم و افزایش قیمت مواد اولیه را از عوامل اصلی افزایش قیمت لبنیات در استان به خصوص ارومیه دانست و گفت: افزایش تورم و گرانی‌ها قدرت خرید مردم را کاهش داده و مصرف در حوزه لبنیات نیز کاهش یافته است برای تعادل بازار باید دولت چاره اندیشی کند.

وی همچنین افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه‌های انرژی را موجب افزایش هزینه‌های تولید عنوان کرد و گفت: وقتی هزینه تولید بالا باشد به تبع در قیمت نهایی و زمان عرضه کالا نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود وگرنه نه اصناف و نه واحد تولیدی تمایلی به افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم ندارند.

معصومی خواستار حمایت دولتمردان از واحدهای تولیدی لبنیات، دامداری‌ها شد و گفت: حفظ تعادل بازار با حمایت دولت و نظارت بیشتر امکانپذیر است وگرنه هیچ بازاری و تولید کننده‌ای راضی به افزایش قیمت‌ها نیست چرا که افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم موجب کاهش تولید نیز می‌شود.

کارشناسان بازار معتقدند این وضعیت می‌تواند نتیجه عدم هماهنگی بین سیاست‌های قیمتی و فشار هزینه‌های تولید باشد، اما برخی نیز بر لزوم نظارت شدیدتر بر کارخانه‌ها تأکید دارند.

سرانه مصرف شیرخام در آذربایجان غربی به ۱۱۰ کیلوگرم رسیده است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب تولید گوشت، لبنیات و شیر در کشور به شمار می‌رود، گفت: هم اکنون سرانه مصرف شیر خام در استان به ۱۱۰ کیلوگرم رسیده است.

پرویز بستانچی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی با تولید سالانه ۵۷ هزار تن گوشت رتبه ۴ کشوری را داراست، عنوان کرد: سرانه مصرف گوشت قرمز نیز دراستان به ۶ کیلوگرم رسیده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت لبنیات در استان افزود: افزایش قیمت لبنیات به دلیل تورم و افزایش قیمت هزینه تولید در استان را طی ماه‌های اخیر شاهد بودیم که باید نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی پیش بینی میزان تولید شیر در استان را طی سال جاری ۴۲۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: سال گذشته نیز شاهد تولید ۴۱۷ هزار تن شیر در استان بودیم که امسال افزایش خواهیم داشت.

بستانچی تعداد واحدهای شیری صنعتی دارای پروانه در استان را ۳۸۷ واحد اعلام و اضافه کرد: در زمینه تولید شیر قطب ۹ کشوری را داریم و سالانه بخشی از تولید به خارج استان و کشور نیز صادر می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی آذربایجان غربی افزایش قیمت نهاده‌ها، کارگر و نیز مواد اولیه را یکی از دلایل افزایش قیمت لبنیات نیز دانست و گفت: در ماه‌های اخیر قیمت یونجه به ۲۵ هزار تومان رسیده که این امر هزینه‌های تولید و نیز کارگر را افزایش داده و واحدهای تولیدی لبنیات مجبور به افزایش قیمت شده اند.

دادستان‌ها به مسئله گران فروشی توجه ویژه داشته باشند

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دادستان‌ها در استان به بازار، مسئله گران‌فروشی و احتکار نظارت مستمر و ویژه داشته باشند.

ناصر عتباتی به لزوم نظارت جدی دادستان‌ها بر بازار تاکید و اظهار کرد: در این روزها با توجه به شرایط اقتصادی، دادستان‌ها می‌بایست در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی و کنترل انبارهای رسمی به مانند همیشه نقش پر رنگی را مستمرا ایفا کنند و برخوردهای بازدارنده با متخلفین صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به لزوم انعکاس این اقدامات جهت اطلاع مردم هم تاکید و گفت: اقدامات صورت گرفته به سمع و نظر مردم برسد.

با توجه به ضرورت استفاده از محصولات لبنی برای سلامت مردم و محدود شدن این کالاهای اساسی در سبدخانوارها باید با نظارت بیشتر این موضوع چاره اندیشی شود.