به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسنپور اظهار کرد: در اجرای طرح نظارتی ویژه ایام بازگشایی مدارس، از چهارم شهریورماه تا بیستم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور رؤسای شعب و ۹۲ بازرس در قالب ۲۰ اکیپ گشت سیار از واحدهای صنفی کیف، کفش، نوشتافزار، پوشاک و فروشگاههای عرضهکننده کالاهای دانشآموزی بازدید شد.
وی افزود: در این بازدیدها ۵۵ واحد صنفی متخلف شناسایی و پس از بررسی، برای آنان پرونده تخلف تشکیل و احکام لازم صادر شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: علاوه بر این، در مدت اجرای طرح، ۱۰۸ فقره پرونده نیز از سوی دستگاههای نظارتی به این اداره کل ارجاع و بررسی شد.
به گفته حسنپور، در مجموع اقدامات میدانی و رسیدگیها، ۱۶۳ واحد صنفی متخلف به پرداخت سه میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی با تأکید بر نقش اصناف در سالمسازی فضای اقتصادی افزود: سلامت بازار و اثربخشی نظارتها در گرو همکاری فعالانه اتحادیههای صنفی است و تعامل سازنده با این مجموعهها نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به ادارات تعزیرات مراجعه کنند.
