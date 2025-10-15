اکبر آئین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش آیینی «حنابندون» به کارگردانی میررضا رفیعی از استان کهگیلویه وبویراحمد، موفق به کسب سه جایزه ارزشمند در سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر آیینی سنتی و نمایشی «زیویه» در سقز شد.

وی افزود: این اثر فاخر که با حمایت حوزه هنری، مؤسسه هنرهای نمایشی کهگیلویه و بویراحمد و شرکت پتروشیمی گچساران تولید شده بود، در شهرستان‌های سقز و بانه نیز به اجرای عمومی درآمد و مورد استقبال قرار گرفت.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بر اساس رأی هیئت داوران بین‌المللی این جشنواره که متشکل از اساتید برجسته کشور و اقلیم کردستان عراق بودند، عوامل نمایش «حنابندون» از گروه تئاتر هلیا موفق به دریافت جایزه سوم کارگردانی به میررضا رفیعی، جایزه طراحی لباس به میررضا رفیعی و جایزه موسیقی به فردین یزدانی‌اصل شدند.

سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر آیینی سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر سقز استان کردستان برگزار شد.