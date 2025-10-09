خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: سقز، شهری با تاریخ و فرهنگی غنی در کردستان، شامگاه ۱۶ مهر ماه شاهد افتتاح سومین دوره جشنواره منطقهای تئاتر زیویه بود.
این جشنواره، که به مدت چهار روز از ۱۶ تا ۱۹ مهر در این شهر برگزار میشود، در قلب هنرمندان و تماشاگران مختلف بهویژه علاقهمندان به هنر نمایش، شور و هیجان خاصی به راه انداخته است.
از ابتدای جشنواره، تماشاگران از اجرای آثار نمایشی متنوع در دو بخش آیینی سنتی و خیابانی لذت میبرند.
پاسداشت میراث فرهنگی و نمایشی منطقه
هدف اصلی جشنواره تئاتر زیویه، پاسداشت میراث نمایشی ایران، احیای آیینهای بومی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی منطقه به تئاتر ملی است.
این جشنواره، که از سالها پیش با همین اهداف آغاز به کار کرده است، در هر دوره سعی دارد تا به نمایشها و آثار هنری که ریشه در سنتها و تاریخ منطقه دارند، توجه بیشتری داشته باشد.
امسال نیز با فراخوانی که برای هنرمندان ارسال شد، ۱۰۳ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از بررسیهای هیأت داوران، ۲۳ اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.
دبیر سومین جشنواره منطقهای تئاتر زیویه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۲۳ اثر حاضر در این دوره از جشنواره تعداد، ۱۶ اثر در بخش آیینی سنتی و ۷ اثر در بخش خیابانی به رقابت خواهند پرداخت.
امیر زارعزاده بیان کرد: آثار انتخاب شده همگی از هنرمندان بومی و منطقهای هستند که بهویژه در بخش آیینی سنتی، سعی دارند فرهنگ غنی کردستان را به مخاطبان معرفی کنند.
اجرای آثار و استقبال گرم تماشاگران
در روز نخست جشنواره، همزمان با آغاز این رویداد، چهار نمایش در نقاط مختلف شهر سقز به اجرا درآمد که یکی از اجراهای برجسته، نمایشی بود که به آیینهای سنتی کردستان پرداخته و تماشاگران را به دنیای کهن و پر رمز و راز فرهنگ این سرزمین برد.
از دیگر برنامههای روز اول جشنواره، اجرای تئاترهای خیابانی بود که فضای شهری سقز را به نمایشهای هنری تبدیل کرد.
با توجه به استقبال پرشور تماشاگران، برگزارکنندگان جشنواره اعلام کردهاند که امروز پنجشنبه، هشت اجرا در پارک شهر سقز و سه اجرا در پارک شهدای ۱۵ خرداد بانه برگزار خواهد شد.
این برنامهریزی بهگونهای تنظیم شده است که علاوه بر سقز، مردم دیگر شهرهای استان نیز بتوانند از این رویداد فرهنگی بهرهمند شوند و در روز جمعه نیز هشت اجرا در سقز، سه اجرا در بانه و سه اجرا در سنته پیشبینی شده است.
داوری جشنواره نگاه حرفهای به هنر بومی
جشنواره تئاتر زیویه علاوه بر جنبههای اجرایی و هنری، اهمیت ویژهای به ارزیابی و داوری آثار نیز دارد، در این دوره، داوری بخش آیینی سنتی برعهده هنرمندان برجستهای چون محمد زارع زاده، آرش دادگر، محمد حاتمی و نژاد نجم است و بخش خیابانی نیز توسط داورانی چون سالار سلطانپور، محمد خرد و سید فریدون احمدی بررسی خواهد شد.
نمایش توانمندی هنرمندان کردستان در جشنواره تئاتر زیویه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه این جشنواره، به اهمیت داوری دقیق و عادلانه آثار اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین جشنوارههایی به نمایش پیشینه فرهنگی و هنری این مرز و بوم کمک میکند و توانمندی هنرمندان کردستان را بهخوبی نشان میدهد.
علی اصغر دریایی همچنین با اشاره به روند کیفی و کمی اجراها، افزود: همه تلاش ما بر این است که آثار منتخب به بالاترین سطح کیفی و هنری برسند تا بتوانند در سطح ملی و بینالمللی معرفی شوند.
قرار است مراسم اختتامیه جشنواره ۱۹ مهرماه با تقدیر از هنرمندان برتر در رستوران شاهنشین واقع در کیلومتر هشت جاده بوکان برگزار شود.
سومین جشنواره منطقهای تئاتر زیویه، علاوه بر به نمایش گذاشتن آثار هنری منطقه، فرصت مناسبی برای تعامل و تبادل فرهنگی میان هنرمندان و مخاطبان فراهم میآورد.
با توجه به استقبال عمومی و کیفیت بالای اجراها، این جشنواره در سالهای آتی میتواند به یکی از رویدادهای مهم فرهنگی در سطح ملی تبدیل شود و هنرمندان کردستانی را به عرصههای بینالمللی معرفی کند.
