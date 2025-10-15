یک منبع آگاه در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص تغییرات گسترده مدیران عامل بانکها اعلام کرد: اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییرات گسترده در مدیریت برخی بانکها و فهرست اسامی مطرحشده، صحت ندارد.
وی تأکید کرد: تاکنون هیچ تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده و هرگونه اطلاعرسانی معتبر، صرفاً از مسیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مراجع رسمی کشور انجام خواهد شد.
این منبع همچنین افزود: بهنظر میرسد برخی از شایعات منتشرشده در روزهای اخیر، با هدف ایجاد التهاب و خدشه به ثبات اقتصادی کشور در فضای عمومی مطرح میشود و لازم است رسانهها و افکار عمومی در مواجهه با این اخبار، دقت و هوشیاری لازم را داشته باشند
