یک منبع آگاه در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص تغییرات گسترده مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییرات گسترده در مدیریت برخی بانک‌ها و فهرست اسامی مطرح‌شده، صحت ندارد.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده و هرگونه اطلاع‌رسانی معتبر، صرفاً از مسیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مراجع رسمی کشور انجام خواهد شد.

این منبع همچنین افزود: به‌نظر می‌رسد برخی از شایعات منتشرشده در روزهای اخیر، با هدف ایجاد التهاب و خدشه به ثبات اقتصادی کشور در فضای عمومی مطرح می‌شود و لازم است رسانه‌ها و افکار عمومی در مواجهه با این اخبار، دقت و هوشیاری لازم را داشته باشند