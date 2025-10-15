  1. اقتصاد
 تکذیب شایعات درباره تغییرات مدیریتی در بانک‌ها

یک منبع آگاه و معتبر در نظام بانکی اعلام کرد: اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییرات گسترده در مدیریت برخی بانک‌ها و فهرست اسامی مطرح‌شده، صحت ندارد.

یک منبع آگاه در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعات مطرح شده در خصوص تغییرات گسترده مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره تغییرات گسترده در مدیریت برخی بانک‌ها و فهرست اسامی مطرح‌شده، صحت ندارد.

وی تأکید کرد: تاکنون هیچ تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده و هرگونه اطلاع‌رسانی معتبر، صرفاً از مسیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مراجع رسمی کشور انجام خواهد شد.

این منبع همچنین افزود: به‌نظر می‌رسد برخی از شایعات منتشرشده در روزهای اخیر، با هدف ایجاد التهاب و خدشه به ثبات اقتصادی کشور در فضای عمومی مطرح می‌شود و لازم است رسانه‌ها و افکار عمومی در مواجهه با این اخبار، دقت و هوشیاری لازم را داشته باشند

محمدحسین سیف اللهی مقدم

