بخشنامه شماره ۰۴.۱۸۱۹۳۱ مورخ ۲۳ مهرماه به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد. پیرو نامه شماره ۶۵۲۰۳/۰۳ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۳ و با توجه به تصمیمات کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۴ شرایط دریافت مجدد این تسهیلات به شرح زیر مقرر شده است؛
۱- هر دستگاه تسهیل گر - نهاد حمایتی تا سقف ۱۰ درصد از سهمیه سال ابلاغی به دستگاه، مجاز به پرداخت تسهیلات مجدد است.
۲- از زمان دریافت تسهیلات قبلی حداقل ۳ سال گذشته باشد (فاصله زمانی پرداخت تسهیلات قبلی توسط بانک عامل تا تاریخ معرفی جدید، حداقل ۳ سال باشد).
۳- پرداخت مجدد تسهیلات، منوط به پایداری طرح قبلی و مشروط به به کارگیری نیروی جدید مازاد بر تعداد نیروی شاغل قبلی و به ازای هر نیروی جدید، معادل سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، در چارچوب قانون کار است.
۴- پرداخت مجدد تسهیلات صرفاً از طریق دستگاه پرداخت کننده تسهیلات قبلی امکان پذیر است.
- تبصره: تسهیلات قرضالحسنه اشتغال شرکتهای دانش بنیان، فناور و خلاق و نیز طرحهای ایجادی، توسعهای و تولیدی شرکتهای دانش بنیان نیز مشمول شرایط مزبور است.
۵- مسئولیت رعایت موارد فوق با دستگاه تسهیل گر - نهاد حمایتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بانک عامل خواهد بود.
بر این اساس، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط جهت اقدام ابلاغ گردد.
