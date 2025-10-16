به گزارش خبرگزاری مهر ، بانک مرکزی شرایط دریافت مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه «اشتغال و مشاغل خانگی» را به ۲۳ بانک عامل ابلاغ کرد. بر اساس بخشنامه صادره، پرداخت مجدد این تسهیلات صرفاً به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات کارفرمایی و تا سقف مصوب هیئت عالی بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

بخشنامه شماره ۰۴.۱۸۱۹۳۱ مورخ ۲۳ مهرماه به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد. پیرو نامه شماره ۶۵۲۰۳‏/۰۳ مورخ ۲۲/‏۰۳/‏۱۴۰۳‬ و با توجه به تصمیمات کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۲/‏۰۶/‏۱۴۰۴‬ شرایط دریافت مجدد این تسهیلات به شرح زیر مقرر شده است؛

۱‏- هر دستگاه تسهیل گر‏‏ - نهاد حمایتی تا سقف ۱۰ درصد از سهمیه سال ابلاغی به دستگاه، مجاز به پرداخت تسهیلات مجدد است.

۲‏- از زمان دریافت تسهیلات قبلی حداقل ۳ سال گذشته باشد (فاصله زمانی پرداخت تسهیلات قبلی توسط بانک عامل تا تاریخ معرفی جدید، حداقل ۳ سال باشد).

۳‏- پرداخت مجدد تسهیلات، منوط به پایداری طرح قبلی و مشروط به به کارگیری نیروی جدید مازاد بر تعداد نیروی شاغل قبلی و به ازای هر نیروی جدید، معادل سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، در چارچوب قانون کار است.

۴‏- پرداخت مجدد تسهیلات صرفاً از طریق دستگاه پرداخت کننده تسهیلات قبلی امکان پذیر است.

تبصره: تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال شرکت‌های دانش بنیان، فناور و خلاق و نیز طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش بنیان نیز مشمول شرایط مزبور است.

۵‏- مسئولیت رعایت موارد فوق با دستگاه تسهیل گر‏‏ -‬ نهاد حمایتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بانک عامل خواهد بود.

بر این اساس، خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی‌ربط جهت اقدام ابلاغ گردد.