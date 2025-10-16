به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بخشنامه شماره ۰۴/۱۸۱۹۷۲ مورخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴ بانک مرکزی به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه «اشتغال و مشاغل خانگی» و «رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی» و همچنین سقف تسهیلات کارفرمایی افزایش یافت.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال «شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق» و «طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان» نیز در بخشنامه مذکور تعیین شد.

پیرو نامه ۳۲۲۶۲۸/۰۳ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۳‬ در خصوص ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال موضوع جزء های ۱ - ۷ و ۲ - ۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به آگاهی می‌رساند حسب مصوبه مورخ ۱۵/‏۰۷/‏۱۴۰۴‬ هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر مقرر شده است؛

۱- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی ۲، ۰۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

۲- سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ۳،۵۰۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۲۰ درصد منابع اختصاص‌یافته به هر دستگاه ذی‌نفع) با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

۳- سقف تسهیلات کارفرمایی حداکثر ۵۰ میلیارد ریال به‌ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل، معادل سقف سرانه فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

تبصره: رسته‌های اولویت‌دار پس از بررسی و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط آن وزارت‌خانه به بانک مرکزی جهت تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری اعلام می‌گردد؛ همچنین رسته‌های مصوب قبلی فاقد اعتبار بوده و تنها رسته‌های جدید از سازوکار جدید موردتأیید است.

۴ - سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، ۹ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

۵ - سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان ۳۰ میلیارد ریال (به‌ازای جذب هر نخبه عضو بنیاد ملی نخبگان ۲۰ درصد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال) با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

بانک‌های عامل باید در خصوص دریافت تضامین مربوطه به شرح ذیل اقدام کنند؛