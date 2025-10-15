آسایشی: غربالگری تالاسمی متقاضیان ازدواج در اردبیل ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران آسایشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف شناسایی، مراقبت و پیشگیری از بتاتالاسمی ماژور، غربالگری در زوج‌های متقاضی ازدواج در کلیه مراکز مشاوره استان انجام می‌شود.

وی افزود: از سال ۱۳۷۶ برنامه غربالگری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور در استان اردبیل همزمان با سراسر کشور شروع شده که حدود ۲ تا ۳ میلیون نفر ناقل تالاسمی و بیش از ۲۰ هزار بیمار تالاسمی ماژور در کشور شناسایی و سالانه حدود ۸۰۰ نفر به جمعیت بیماران تالاسمی ماژور کشور اضافه می‌شود.

معاون فنی بهداشت استان اردبیل با اشاره به انجام غربالگری تالاسمی در زوج‌های متقاضی ازدواج بیان کرد: در حال حاضر این غربالگری با هدف شناسایی، مراقبت و پیشگیری از بتاتالاسمی ماژور در کلیه مراکز مشاوره تالاسمی شهرستان‌ها انجام می‌شود که تاکنون ۱۷۸ زوج ناقل و پرخطر تحت مراقبت مراکز خدمات جامع سلامت و ۹۴ بیمار تالاسمی ماژور تحت درمان در بیمارستان‌های استان هستند.

آسایشی گفت: کارگاه آموزشی پیشگیری از بروز بتاتالاسمی ماژور با مشارکت واحد مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر و امور آزمایشگاه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، با حضور کارشناسان واحد بیماری‌های غیرواگیر شهرستان‌ها، پزشکان و کارشناسان مراکز مشاوره تالاسمی، کارشناسان آزمایشگاه و کارشناسان تالاسمی بیمارستان‌ها برگزار شد.