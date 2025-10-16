کنترل سالک در دامغان؛ ۱۵ سال تلاش و مبارزه بالاخره جواب داد

به گزارش خبرنگار مهر، «سالک» بیماری است که در مناطق کویری به خصوص مرکز استان سمنان و به ویژه در یک و نیم دهه اخیر رواج و شیوع زیادی دارد حالا اما بالاخره بعد از سال‌ها تلاش از سوی کادر درمان و همچنین فعالان عرصه بهداشت عمومی و مسئولان، بیماری سالک در شهرستان دامغان استان سمنان کنترل شده است.

آمارهای احصا شده از سوی شبکه بهداشت و درمان دامغان تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نشان می‌دهد که بالاخره بعد از تلاش‌های بسیار زیاد، بیماری سالک در مسیر کنترل شدن قرار گرفته و حالا می‌توان گفت که علم و اراده، بر عامل بیماری سالک، فائق آمده است.

سالک بیماری است که از طریق یک پشه انتقال و دمل‌ها و زخم‌های عمیقی را بر روی پوست به خصوص دست‌ها و صورت انسان ایجاد می‌کند چرخه این پشه توسط موش صحرایی تکامل پیدا کرده و در نتیجه مبارزه با جمعیت موش‌های صحرایی و لانه زنی این گونه جانوری یکی از کارهایی بود که در راستای کنترل بیماری سالک در شهرستان دامغان طی سال‌های اخیر انجام شده است.

حالا صادق محمدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بیماری سالک بعد از ۱۵ سال بالاخره در دامغان کنترل شد، گفت: امسال تنها دو نفر در شهرستان دامغان به بیماری سالک مبتلا شدند و حالا می‌توان گفت که این بیماری کنترل شده است.

محمدی با بیان اینکه در حالی امسال دو نفر به این بیماری مبتلا شدند که در سال‌های اواخر دهه ۹۰ خورشیدی آمار بیماران سالک شهرستان دامغان به یک هزار نفر می‌رسید، بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با بیماری سالک در شهرستان دامغان خوشبختانه جواب داده است.

وی با بیان اینکه در راستای مبارزه با سالک اقدامات ویژه ای در دستور کار قرار گرفته است، افزود: سمپاشی دامداری‌ها برای مقابله با عامل بیماری سالک و همچنین سمپاشی و لانه زنی موش‌های صحرایی در شهرستان دامغان صورت گرفته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دامغان با بیان اینکه استفاده از پشه بند، پمادهای دور کننده حشرات و سمپاشی دیگر اقدامی است که در راستای مقابله با پشه سالک در شهرستان صورت گرفته است، گفت: خوشبختانه مردم نیز به توصیه‌های شبکه بهداشت و درمان در راستای رعایت بهداشت فردی توجه ویژه داشته‌اند و امروز شاهد کنترل بیماری هستیم.

محمدی با بیان اینکه جلسات متعددی در سال‌های اخیر با حضور دستگاه‌های ذی ربط در شهرستان دامغان برگزار شد تا بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم، بیان کرد: خوشبختانه اقدامات ترویجی و آموزشی و فرهنگ سازی نیز در شهرستان دامغان به خوبی جواب داده است.