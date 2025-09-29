طاهره رزاق‌پور صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته ناشنوایان از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر برگزار شد، اظهار کرد: در این هفته برنامه‌های متنوعی از جمله بازدیدها، ملاقات‌های مردمی و دیدار با ناشنوایان عزیز برای شنیدن دغدغه‌ها و نیازهای آنان ویژه‌برنامه‌های هفته ناشنوایان با شعار تحقق حیات اجتماعی ناشنوا با گسترش زبان اشاره انجام شد.

وی مهم‌ترین اولویت بهزیستی در این حوزه را پیشگیری از معلولیت‌های شنوایی عنوان کرد و گفت: برنامه‌های غربالگری شنوایی در نوزادان و شیرخواران و همچنین کودکان ۳ تا ۵ سال به‌صورت مستمر در استان اجرا می‌شود. سال گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۲۰۰ نوزاد و شیرخوار و نزدیک به ۶ هزار کودک ۳ تا ۵ سال تحت غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

رزاق‌پور با اشاره به اینکه این غربالگری‌ها در سه سطح غربال، تشخیص و مداخله انجام می‌شود، افزود: مهم‌ترین اقدام پس از تشخیص، مداخله به هنگام از جمله معرفی کودکان دارای افت شنوایی برای کاشت حلزون و بهره‌مندی از خدمات توانبخشی است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل ادامه داد: هم‌اکنون چهار مرکز توانبخشی و آموزشی ویژه کودکان دارای افت شنوایی در شهرستان‌های اردبیل، خلخال، مشگین‌شهر و پارس‌آباد فعال است که خدمات گفتاردرمانی، شنوایی‌سنجی و مهارت‌های ارتباطی را ارائه می‌کنند.

وی تعداد افراد دارای معلولیت شنوایی بهره‌مند از خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی در استان را سه هزار و ۴۱۰ نفر اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون ۱۹۴ کودک در مراکز روزانه تحت حمایت بهزیستی هستند و یارانه لازم برای خدمات آن‌ها پرداخت می‌شود. همچنین تاکنون ۳۴۲ نفر از سمعک بهره‌مند شده و ۱۸ هزار باتری سمعک نیز در اختیار آنان قرار گرفته است.

رزاق‌پور اضافه کرد: در حوزه اشتغال نیز ۱۶۴ نفر از ناشنوایان استان از تسهیلات و خدمات حمایتی بهره‌مند شده‌اند. علاوه بر این، فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی ناشنوایان همواره مورد حمایت بهزیستی قرار دارد و افتخارات ورزشی و هنری ناشنوایان استان جزو شاخص‌های مهم در سطح کشور است.