به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محمدلو عصر یکشنبه در نشست سراسری مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداریهای کشور در مشهد مقدس اظهار کرد: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان اردبیل و ۹ استان دیگر که طی ماههای اخیر مورد بازنگری و تکمیل قرار گرفته بود، بهطور رسمی رونمایی شد.
وی افزود: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده که در دولت دوازدهم تدوین و در شورای برنامهریزی و توسعه استانها تصویب شده بود، با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت چهاردهم مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل بانوان و امور خانواده استانداری اردبیل گفت: با بهرهگیری از ظرفیت علمی استادان دانشگاه و متخصصان این حوزه در ادارات کل بانوان و خانواده استانداریها بهروزرسانی شد.
محمدلو گفت: شاخصههایی همچون امید به زندگی، نرخ باروری و همچنین موضوع ازدواج و کاهش آسیب طلاق در این سند به صورت جامع در نظر گرفته شده است به طوری که علل آسیبها و دغدغههایی همچون طلاق، پایین بودن سواد دختران در برخی از مناطق و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
