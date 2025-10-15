  1. بین الملل
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

الهندی: مقاومت با خلع سلاح موافقت نخواهد کرد؛ قیمومیت خارجی جایی ندارد

معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر عدم موافقت گروه‌های مقاومت با خلع سلاح خود تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد الهندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: گروه‌های مقاومت با خلع سلاح خود موافقت نکرده و نخواهند کرد.

وی افزود: توافق آتش بس مفاد سری ندارد و نباید به شایعات رژیم صهیونیستی در این خصوص که با هدف منحرف کردن افکار عمومی از نقض آتش بس مطرح می‌شود گوش داد.

الهندی تصریح کرد: نتانیاهو هنوز در توهم پیروزی کامل به سر می‌برد. مقاومت فلسطین هرگز با قیمومیت خارجی بر نوار غزه موافقت نخواهد کرد.

وی بیان کرد: تهدید همراه با استفاده از زور کاملاً مردود است. مقاومت تا زمانی که اشغالگران حضور دارند باقی خواهد ماند.

