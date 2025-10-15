الهندی: مقاومت با خلع سلاح موافقت نخواهد کرد؛ قیمومیت خارجی جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، محمد الهندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: گروه‌های مقاومت با خلع سلاح خود موافقت نکرده و نخواهند کرد.

وی افزود: توافق آتش بس مفاد سری ندارد و نباید به شایعات رژیم صهیونیستی در این خصوص که با هدف منحرف کردن افکار عمومی از نقض آتش بس مطرح می‌شود گوش داد.

الهندی تصریح کرد: نتانیاهو هنوز در توهم پیروزی کامل به سر می‌برد. مقاومت فلسطین هرگز با قیمومیت خارجی بر نوار غزه موافقت نخواهد کرد.

وی بیان کرد: تهدید همراه با استفاده از زور کاملاً مردود است. مقاومت تا زمانی که اشغالگران حضور دارند باقی خواهد ماند.